L'acqua avvelenata "strozza" il comune. Il sindaco chiede di rateizzare il debito

L’acqua “avvelenata” costa cara al comune di Campagnano di Roma. Ammonta a tre milioni e duecentomila euro il debito con Acea Molise, il vecchio gestore della rete idrica nel paese alle porte della Capitale che ormai da due anni è senza acqua potabile. Da quando l’impianto di potabilizzazione non fa più il suo dovere, gli undicimila residenti della cittadina non possono bere l’acqua che sgorga dai rubinetti di casa o dalle fontanelle del centro storico: troppo elevati i livelli di arsenico, con pure quelli di manganese e fluoruri che nel tempo si sono rilevati oltre i limiti consentiti. Così da una parte si lavora agli investimenti sulla rete idrica, dall’altra ad un programma finanziario che possa permettere al comune di ripianare i conti. Scacciando lo spettro del dissesto finanziario.

I debiti di Campagnano per l'acqua "avvelenata"

“Al di là delle agitazioni politiche e delle polemiche, dobbiamo agire e, nell’ambito di una fattiva e costruttiva cooperazione, risolvere il problema. Perché i debiti esistono e vanno pagati” ha scritto in una nota il sindaco di Campagnano, Alessio Nisi. Il primo cittadino ha inoltrato una nota all’Ato 1 per richiedere una serie di atti propedeutici all’avvio del provvedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio e consentire all’amministrazione di procedere con i connessi stanziamenti di bilancio. “Speriamo di accordare un piano di rateizzazione sostenibile per l’ente, che consenta di rispettare gli impegni senza contraccolpi. Si tratta - ha spiegato Nisi - di una manovra di bilancio complessa, per versare circa 300.000 euro, che effettueremo nella massima trasparenza, coinvolgendo il Consiglio Comunale e gli organi di controllo”.

Un primo atti che dà il via alle attività per la risoluzione dei debiti “e per mettere il Comune in sicurezza - ha sottolineato il sindaco - da ogni eventuale e maggiore difficoltà”.

Il dialogo tra nuova e vecchia amministrazione

E a Campagnano, dopo le velenose polemiche con scambi di accuse, si è aperto anche il dialogo tra l’attuale amministrazione e quella di centrosinistra che governava negli anni in cui il comune ha concesso ad Acea Molise Srl, ai tempi Crea Gestioni, la gestione dei depuratori a servizio del paese riconoscendo un canone pari a 380mila euro + iva l’anno. Era il 2012.

“Il comune di Campagnano, correttamente dal punto di vista economico finanziario, ha sempre previsto in uscita questi fondi nei bilanci comunali di previsione dal 2013 al 2015” ha precisato il Partito Democratico. “La nostra politica di azione - hanno scritto i dem - ha sempre anteposto gli interessi dei cittadini di Campagnano alla polemica politica. Così come abbiamo fatto finora con interrogazioni consiliari, interventi presso i nostri referenti della Regione Lazio e della Città Metropolita, anche questa volta siamo pronti a dare il nostro contributo nelle varie sedi istituzionali, per trovare la migliore soluzione possibile alle questioni inerenti la non potabilità dell’acqua”.

"Acea riduca o rimborsi bollette"

Il Pd di Campagnano ha inoltre confermato ai cittadini il sostegno per avere una riduzione o rimborso delle bollette da parte di Acea Ato 2, nel frattempo subentrata come gestore. Poi l’invito al sindaco Nisi, quale massimo responsabile della salute pubblica, affinché “sensibilizzi maggiormente la popolazione sugli effetti e le conseguenze dell'arsenico nelle nostre acque”.