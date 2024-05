La campagna di Roma Capitale per l'accesso dei cani guida nei luoghi pubblici della città

Sensibilizzare la città riguardo il diritto all'accessibilità delle persone non vedenti e ipovedenti nei luoghi pubblici. Questo lo scopo alla base di "Io posso entrare", campagna di comunicazione di Roma Capitale sull'ingresso dei cani guida.

La campagna "Io posso entrare"

Dall'anagrafico centrale a quelli municipali, dal segretariato sociale alle farmacie Farmacap, in decine di uffici pubblici dal 7 maggio compare un adesivo con il disegno di un cane guida e la scritta "Io posso entrare", realizzato da Raffaele Marando. In questo modo il Campidoglio, su iniziativa dell'assessorato alle politiche sociali e di quello alla partecipazione e ai servizi sul territorio, vuole informare sull'applicazione della legge 37 del 1974 che già prevede l'accesso dei cani guida nei luoghi pubblici.

L'importanza dei cani guida

"Anche in previsione del Giubileo - sostiene l'assessora Barbara Funari - questa iniziativa è un segnale importante a sostegno delle persone non vedenti e dei loro cani guida che rappresentano i loro occhi e la loro sicurezza. La nostra città si sta muovendo intorno a questo tema, soprattutto per ricordare che c'è una legge che va rispettata, che prevede l'accesso nei luoghi pubblici dei cani guida". “Con questa campagna - aggiunge l'assessore Andrea Catarci - l'amministrazione si impegna in concreto su un duplice fronte sul tema del diritto di accesso a spazi e servizi pubblici per chi ha una disabilità visiva: da un lato sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei cani-guida come strumento di autonomia e mobilità per non vedenti, dall’altro facilitare l’attuazione di una legge in vigore da più di 50 anni". “Siamo felicissimi che questo progetto stia prendendo vita - le parole della presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli - grazie alla determinazione e l'impegno di tante associazioni come i Lions. Roma è una città accogliente e la nostra amministrazione è sensibile alla rimozione di ostacoli e criticità per le categorie più fragili".

"La legge esiste ma pochi la fanno rispettare"

Per Daniela Brunetta, referente cani guida Lions "discriminare un non vedente per il fatto di essere accompagnato da un cane guida è punibile dalla legge con una multa dai 500 ai 2500 euro, ma purtroppo ancora non tutti sono informati e si verificano ancora tanti episodi di discriminazioni. La legge sancisce ad esempio che un cane guida può entrare in qualunque esercizio pubblico e mezzo di trasporto, è esonerato dal pagamento del biglietto per i mezzi pubblici, può accedere in spiaggia, nelle Asl e nelle Chiese. La legge esiste, ma purtroppo sono ancora in molti che mi chiedono di intervenire perché venga rispettata”.

La campagna "Io posso entrare", in collaborazione con cani guida Lions, fa seguito anche all'iniziativa dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di promuovere un decalogo per il rispetto dei cani guida, già presente all'ingresso dei Musei Civici Capitolini.