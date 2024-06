"Roma non è indifferente". Premiata a Londra la campagna che promuove la raccolta differenziata

“Roma non è indifferente”, la campagna di sensibilizzazione del Comune di Roma per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, ha vinto il premio "Ambiente: Migliore campagna creata per un'organizzazione governativa che si occupa di politiche, servizi, programmi e questioni legate all'ambiente" all’interno dei “Polaris Awards”. Un concorso mondiale che premia il lavoro svolto dalla comunicazione istituzionale del settore pubblico e riconosce il miglior utilizzo delle tecniche e delle tecnologie di comunicazione nelle campagne delle pubbliche amministrazioni. La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi a Londra. A ricevere il riconoscimento, in rappresentanza di Roma Capitale, è stata la responsabile comunicazione della Segreteria del sindaco, Cecilia del Guercio.

La campagna per la raccolta differenziata

La campagna pubblicitaria di Roma Capitale premiata - che è stata distribuita su diversi media dal dicembre 2022 al gennaio 2023 - vede protagoniste delle statue romane che gettano rifiuti nel loro corretto contenitore (vetro, carta, organico o plastica e metallo). Le immagini sono accompagnate dall’headline “Roma non è indifferente”. Il messaggio è quindi un invito a dare un contributo decisivo con la raccolta differenziata. L’iniziativa aveva infatti come obiettivo il coinvolgimento della cittadinanza e l’incremento della capacità di riciclo, per ridurre il consumo di energia e materie prime abbattendo, al contempo, l’inquinamento urbano.

Gualtieri: “Premiati i nostri sforzi”

“Questo riconoscimento internazionale premia i nostri sforzi per una ritrovata alleanza tra Amministrazione pubblica e cittadini - ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri -. Siamo impegnati da due anni e mezzo a rivoluzionare il sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti della Capitale, investendo sull’autonomia impiantistica e sul potenziamento della raccolta differenziata. In questo senso risulta fondamentale il ruolo di una comunicazione immediata ed efficace, capace di raggiungere tutte le persone nella promozione di comportamenti sempre più virtuosi”. E l’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, ha aggiunto: "Questa amministrazione ha messo un grande impegno nel chiudere il ciclo dei rifiuti e nel promuovere la raccolta differenziata, passando da un'economia lineare ad una circolare. Ma c'è un altro elemento che può fare davvero la differenza, ed è il coinvolgimento dei cittadini. La campagna “Roma non è indifferente" ha puntato proprio a coinvolgere tutte le persone ad essere responsabili, a conferire correttamente i rifiuti e a prendersi cura della città".