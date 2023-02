Strade sicure, al via la campagna del Comune: "Non chattare e non bere quando guidi"

Evitare l'uso dell'alcol se ci si mette alla guida, non distrarsi con lo smartphone mentre si è al volante e rispettare i limiti di velocità. Sono questi i tre pilastri sui quali si basa la nuova campagna di comunicazione "Roma sulla strada sicura" che partirà lunedì 20 febbraio su iniziativa di Roma Servizi per la Mobilità e l'assessorato alla mobilità.

In tutta la città verranno diffusi messaggi tramite autobus, paline delle fermate Atac e palazzi in restauro, ma anche sui canali social istituzionale e tramite annunci radiofonici. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sul rispetto del codice della strada e sull'evitare comportamenti irresponsabili, quasi sempre causa di incidenti stradali gravi se non addirittura fatali per chi guida e per i pedoni.

''I tre manifesti su cui è incentrata la campagna - fa sapere l'assessore Eugenio Patanè - saranno affissi in tutta la città e faranno bella mostra sulle tabelle degli autobus Atac, sui grandi impianti a led, sui palazzi in restauro, e sulle paline e le pensiline alle fermate. Sono previsti anche post sui social istituzionali e annunci radio''.

Oltre ai passaggi radiofonici e ai social, la campagna verrà sostenuta tramite 1.000 manifesti, 200 pannelli su altrettante paline degli autobus, 139 pensiline led, 16 grandi impianti led sui palazzi storici e 400 tabelle interne ai mezzi pubblici.