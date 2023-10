“L’amore non ha età”: al via la campagna per le adozioni di cani e gatti anziani

Non ci sono soltanto i cuccioli nei canili e nelle oasi feline di Roma Capitale. Molti degli ospiti di queste strutture hanno infatti un’età avanzata e questo, spesso, diventa un ostacolo alla loro adozione.

La nuova campagna del Comune

Per favorire l’incontro di questi animali di compagnia, non più giovanissimi, con i loro futuri proprietari il Campidoglio ha lanciato la campagna “L’amore non ha età – adottare un animale adulto di riempirà di affetto”. Oltre alla presentazione in Campidoglio, la campagna prevede affissioni negli spazi comunali, distribuzione di manifesti e materiale informativo negli uffici municipali e nelle residenze per gli anziani.

Nel corso dell’iniziativa è stato anche illustrato il progetto che contempla la possibilità di adozione da parte di anziani ospiti delle strutture residenziali di cani e gatti adulti. E’ stato già sperimentato nella “Casa Gaia”, una struttura in co-housing dove è stata presa in affido una cagnolina, in età avanzata, che era ospite del canile di Muratella.

Una speranza per animali non più giovani

“Con questa campagna vogliamo dare una nuova speranza a quei cani e gatti che, per la loro età adulta, vengono generalmente esclusi, rispetto ai cuccioli, dalle adozioni e sono quindi destinati a restare nelle strutture che li ospitano. Animali che, invece, possono arricchire la vita affettiva e favorire la socialità delle persone anziane” ha commentato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi. Non è la prima iniziativa messa in campo, nel 2023, per sensibilizzare i romani ad un corretto rapporto con la cittadinanza. Prima dell’estate era ad esempio stata lanciata la campagna contro l’abbandono, con la collaborazione di Licia Colà, testimonial dell’iniziativa.

Più recentemente il Campidoglio ha lanciato il bando per le associazioni di volontariato interessate a promuovere eventi e campagne di educazione. L’associazione Earth ha proposto la realizzazione di un docu-film rivolto alle scuole realizzato anche all’interno dei canili comunali, la LAV ha presentato il progetto di una campagna di comunicazione nelle scuole primarie sull’importanza della cura degli animali da compagnia e l’OIPA ha presentato un programma di eventi informativi con il supporto di veterinari ed etologi.

Gli animali adulti e le persone anziane

Tornando alla campagna lanciata il 4 ottobre, l’assessora alle politiche sociali Barbara Funari, ha ricordato che “Per tanti anziani condividere la propria vita con un compagno a quattro zampe ha un impatto positivo sulla salute e sull'umore. Per questo abbiamo voluto favorire la presenza di animali domestici in alcune residenze, aiutando gli anziani e allo stesso tempo i cani anziani che hanno minori possibilità di trovare una famiglia. L’esperimento di "Casa Gaia", si è dimostrata un’esperienza di convivenza meravigliosa”. La felice esperienza già avviata nel cohousing, dimostra che la compagnia di una cagnolina non più giovane, in una residenza per anziani, è possibile ed anche auspicabile. E non solo in una struttura di quel tipo visto che, ha aggiunto l’assessora Funari, “stiamo valutando anche le adozioni di gatti nelle nostre case-famiglia per bambini”.