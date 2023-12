Cammini dei pellegrini e percorsi ecosostenibili: saranno pronti per il Giubileo

Sono una cinquantina i sentieri naturalistici e religiosi, definiti genericamente “ecosostenibili” che l’amministrazione cittadina intende valorizzare. Un’operazione da compiere prima possibile e, comunque, anche nell’ottica dell’appuntamento giubilare.

I cammini dei pellegrini

Nel folto elenco di sentieri che le commissioni cittadini hanno stilato, rientrano anche i “Cammini dei pellegrini”. Si tratta di “connessioni urbane” che, puntando su una rete integrata di percorsi esistenti, arrivano a Roma. Tra questi figurano la via Francigena, il Cammino di San Francesco, il Cammino naturale dei parchi. Sono sentieri già esistenti che s’intende riqualificare e valorizzare con i fondi giubilari.

Su questi interventi, che rientrano tra quelli considerati “essenziali e indifferibili”, a differenza di altre opere, come la riqualificazione del mercato Metronio, non si registrano disallineamenti con il cronoprogramma. Al riguardo, Marco Sangiorgio, amministratore delegato e direttore generale di società Giubileo 2025, ha spiegato che sono state “completate le attività propedeutiche alla progettazione e redatto il progetto di fattibilità tecnico economica”.

Il cronoprogramma dei lavori

I lavori, per cui sono stati stanziati 3 milioni di euro, prevedono che entro il quarto trimestre del 2024 venga emesso il certificato di collaudo. La strada finora percorsa è in linea con la tempistica messa nero su bianco nell’ultimo Dpcm di giugno. Com’è stato infatti chiarito durante l’ultima seduta della commissione giubilo, per i “Cammini dei pellegrini” “siamo vicini alla procedura di affidamento dei lavori” ha chiarito Sangiorgio. Ciò significa che “Siamo nella fase della conferenza dei servizi per la riqualificazione stradale e turistica, che prevede anche la segnaletica”.

I lavori prevedono il miglioramento e la manutenzione degli accessi in città dei grandi itinerari culturali europei. Per farlo saranno unificate le segnaletiche, riqualificati i tratti urbani, stipulati dov’è possibile delle servitù di passaggio nelle aree private. E dov’è possibile verranno realizzate delle strutture di accoglienza. Una di queste si trova nel parco della Caffarella, dov’è prevista la trasformazione del casale dell'ex mulino in un ostello dei pellegrini.

Percorsi ciclopedonali ed eventi in programma

Parallelamente verranno realizzati e riqualificati percorsi ciclopedonali che, oltre a collegare tra loro le principali vie di pellegrinaggio, contribuiranno a creare una rete che punti a valorizzare le bellezze paesistico ambientali e storico culturali del territorio. Sono alcuni dei percorsi inseriti nella delibera dei cosiddetti “percorsi ecosostenibili”. Non ultimo, con i fondi del Giubileo, verranno ideati eventi di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile e giornate specifiche dedicate a forme di mobilità dolce e “pellegrinaggio laico” da affrontare in bici, a piedi o in modalità nordic walking. Tutte queste attività saranno messe in campo dopo il collaudo dei cammini e, quindi, nel corso dell’anno santo.