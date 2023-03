Caso Marianera, aria pesante intorno a Monica Lucarelli: "Si deve dimettere"

L'attività della giunta Gualtieri scorre apparentemente normale, tra riunioni e visite istituzionali, annunci e protocolli. Ma c'è una fastidiosa presenza, tra i corridoi: Camilla Marianera. Non è una presenza fisica, quella si è conclusa il 14 febbraio con l'arresto da parte dei carabinieri con l'accusa di corruzione, ma il suo nome si aggira comunque tra gli uffici. E non solo: in assemblea capitolina praticamente tutte le opposizioni, tranne Italia Viva e Azione, hanno chiesto provvedimenti nei confronti di Monica Lucarelli, l'assessora alla sicurezza che assunse Marianera nel suo staff.

Marianera arrestata per corruzione e assunta dall'assessora Monica Lucarelli

Facciamo un passo indietro. Camilla Marianera, 29 anni, è una praticante avvocato - il tirocinio lo fa in uno studio dei Parioli dal 2019, prima lavorava come addetta alle vendite in un negozio d'abbigliamento - che gli inquirenti accusano di aver raccolto informazioni coperte da segreto da una o più "talpe" all'interno degli uffici della procura di Roma, per poi rivenderle insieme al fidanzato, Jacopo De Vivo (anche lui arrestato) a esponenti della criminalità romana. Il 9 novembre 2022 l'assessora Monica Lucarelli, che da ottobre oltre a pari opportunità e attività produttive ha ottenuto anche la delega alla sicurezza, scrive alla risorse umane di Roma Capitale chiedendo l'assunzione di Marianera nel suo staff. E' un articolo 90, quindi un'assunzione legata al mandato dell'assessora. Il 15 dicembre la giunta approva e parte il contratto: 48.000 euro lordi l'anno, ovviamente full time ma a tempo determinato.

Le giustificazioni: "Cercavo una persona qualificata"

Voci non confermate dicono che la 29enne romana, figlia di un pregiudicato, laureatasi all'Unicusano in Giurisprudenza, già frequentasse il Campidoglio nelle settimane precedenti all'assunzione ufficiale. Chissà. Sta di fatto che, secondo la stessa assessora interpellata da Ansa, il contatto tra le due è avvenuto in un bar. Marianera è stata portata da un suo stretto collaboratore: "Cercavo una persona qualificata che mi supportasse per la nuova delega, ho chiesto il suo Cv come quelli di altri e alla fine ho scelto lei", si è giustificata Lucarelli, che prima di essere nominata da Gualtieri in giunta faceva l'imprenditrice e si era candidata capolista nella Civica creata da Alessandro Onorato e da Raffaee Ranucci.

La "dimenticanza" della delegata alla sicurezza

Ma non è tanto per le modalità di assunzione che la sedia di Lucarelli inizia a traballare. Ma per quanto ha detto il 24 febbraio sempre all'Ansa: "Camilla Marianera non ha mai parlato per mio conto e ha partecipato a una sola riunione del comitato per la sicurezza, tra l'altro in cui si organizzavano i funerali del Papa Emerito". Il Foglio ha tirato fuori il verbale di un'altra riunione, datata 27 gennaio, nel quale invece si legge il nome della praticante avvocato tra i presenti. Senza l'assessora. E gli argomenti all'ordine del giorno erano delicatissimi: occupazioni abusive, censimenti, alloggi popolari vuoti. Tutti temi importanti, con informazioni anche riservate. E secondo gli inquirenti Camilla Marianera e Jacopo De Vivo intrattenevano rapporti con Mafalda Casamonica, esponente del temibile clan, sposata con il narcotrafficante Luca Giampà, amico di De Vivo.

Le opposizioni a Gualtieri: "Deve mandarla via, ha mentito"

Perché Monica Lucarelli non ha citato questa riunione? Se lo chiedono in molti tra i banchi dell'opposizione. Per esempio il leghista Fabrizio Santori: "Se confermato quanto emerge è gravissimo - dice - perché allora l'assessora avrebbe mentito. Abbiamo depositato una richiesta di accesso gli atti ai dipartimenti competenti, ma non abbiamo risposte. E Gualieri tace, ma la questione è più grave di prima: Lucarelli lasci l'incarico, non solo quello alla sicurezza". Anche M5S e Civica Raggi chiedono provvedimenti: "La versione di Lucarelli viene smentita - scrivono - si tratta di un'omissione gravissima, sulla quale è doveroso che riferisca in aula. Se davvero Marianera era a quella riunione, Lucarelli non lo ha reso pubblico e quindi concludiamo che le sue dimissioni sarebbero appropriate". Paolo Ferrara, consigliere del M5S, aggiunge a RomaToday: "Il Sindaco dovrebbe fare delle valutazioni serie - spiega - e capire se ci sono gli estremi per un cambio. E' già successo in passato, magari servirà per garantire il buon andamento della maggioranza e della giunta".

Voci di dimissioni nello staff di Lucarelli

Ma non è tutto. Secondo voci non confermate che RomaToday ha raccolto, ci sarebbero movimenti all'interno dello staff dell'assessora. Un membro del suo staff sarebbe in procinto di rassegnare le dimissioni, proprio in seguito agli eventi raccontati. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Nel frattempo per il 15 marzo è prevista la convocazione di Monica Lucarelli in commissione garanzia e trasparenza, presieduta da Federico Rocca di Fratelli d'Italia.