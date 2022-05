Il sindaco Gualtieri si prepara a cambiare il comandante della polizia locale

Dalle parti di Roberto Gualtieri giurano che il cambio del comandante generale della polizia locale non è all'ordine del giorno. Troppe sono le partite delicate aperte per iniziarne un'altra, tra l'altro così ostica, come quella dei vigili. Dalle stesse parti però non si fa mistero che il problema Angeloni esista e che a porlo siano stati soprattutto i presidenti di municipio che lamentano l'assenza sui territori dei caschi bianchi e la mancanza di una linea condivisa.

Smentite in Campidoglio, certezze al comando dei vigili

In via della Consolazione, sede del comando generale, non si parla d'altro e quella che a poche centinaia di metri è un'ipotesi smentita, qui è invece una certezza. "Ogni volta che iniziano a parlare di noi sui giornali è perché qualcosa sta per accadere", racconta un sindacalista di vecchia data che ne ha viste tante. Il riferimento è agli articoli di giornale e in particolare alla vicenda della parata nella scuola di Centocelle. Un attacco che ha investito Angeloni e che ha portato al ridimensionamento della manifestazione. "Ma in realtà tra noi anche prima di quegli articoli si parlava del possibile cambio", racconta un vigile. Sì, perché in via della Consolazione da mesi il poliziotto prestato alla polizia locale viene visto come un corpo estraneo "non in grado di dare una linea precisa, indicazioni su ciò che dobbiamo essere e questo ne sta logorando il consenso tra i vigili, prima ancora che tra la politica".

Le indiscrezioni

C'è chi giura che il cambio sia questione di giorni, al massimo settimane. Una certezza che gira tra i sindacati i quali, dopo un periodo di sostanziale appoggio, stanno iniziando a scendere dal carro del comandante. Tra i sindacalisti contattati da RomaToday nessuno ha voglia di sbilanciarci apertamente. Tutti, o quasi, però hanno una certezza: "Il prossimo comandante sarà di nuovo un esterno, un altro poliziotto". Un'idea questa che trova timide conferme anche dalle parti del Campidoglio. "Se cambio sarà, difficilmente si pescherà all'interno del corpo", è il concetto espresso a microfoni spenti da uomini vicini al sindaco Gualtieri.

Una donna al timone

I nomi, tanto in Campidoglio quanto in via della Consolazione, però scarseggiano, anche se, in diversi, spinti a farne uno, tirano fuori quello di Rossella Matarazzo, già vice capo di Gabinetto durante gli anni di Ignazio Marino. Donna stimata in ambienti dem, la Matarazzo viene vista come il nome giusto per colmare le lacune evidenziate durante la gestione Angeloni. Il riferimento è soprattutto alle carenze sul territorio e in particolare nella gestione della questione malamovida che, con l'arrivo dell'estate, - è il timore soprattutto dei municipi - diventerà una vera e propria emergenza.

Inoltre, è il ragionamento di tanti soprattutto in Campidoglio, Gualtieri non vuole fare uno sgarbo al ministero dell'Interno e per non rovinare i rapporti la scelta di un esponente proveniente dalla polizia di Stato appare l'unica percorribile.