Cambiamento climatico: l'Europa sceglie Roma per un futuro green

Bruxelles conta su Roma per il “Green Deal europeo”. La Capitale è stata infatti scelta per realizzare due prestigiosi obiettivi: raggiungere la neutralità climatica entro il 2030 e le zero emissioni entro il 2050.

Il bando

Tra le 362 candidature pervenute da tutto il “vecchio continente”, la commissione europea ne ha dovute scegliere 100. Tante sono le città che parteciperanno al bando “100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030”, da realizzare con il programma “Horizon Europe”. Un modo per accelerare i progetti finalizzati a rendere intelligenti e sostenibili le città europee.

Gli obiettivi

Per effetto di questa scelta, Roma dovrà definire un piano di neutralità climatica da qui al 2030 e, dall’altro, accelerare interventi fondamentali per innovare la città e renderla più vivibile e sostenibile. Per realizzare questi obiettivi, potrà avvalersi del supporto tecnico e finanziario della commissione, con cui realizzare interventi di decarbonizzazione in settori strategici come la mobilità sostenibile, la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, l’economia circolare.

La sfida per Roma

“Roma sarà protagonista di una grande rivoluzione green” ha commentato Roberto Gualtieri. “Oltre ai numerosi interventi che stiamo mettendo in campo attraverso i fondi del Pnrr, siamo stati selezionati tra centinaia di candidature europee perché abbiamo un progetto ambizioso ma realistico di transizione ecologica e rigenerazione urbana – ha spiegato il sindaco – Ora, grazie al programma Horizon potremo portare avanti questi interventi coinvolgendo tutti gli attori sociali ed economici in un percorso che vuole rendere la città protagonista nelle sfide del terzo millennio”.

Per il primo cittadino, quella che la commissione offre alla capitale rappresenta “una straordinaria opportunità di trasformarci in un vero e proprio laboratorio di una transizione ecologica giusta e di una innovazione diffusa che migliora la qualità della vita dei cittadini, crea nuove opportunità di lavoro, riduce le disuguaglianze sociali”.