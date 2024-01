Roma ha il record di aumento del caldo. Il Campidoglio presenta la strategia contro il cambiamento climatico

Nella Capitale l’aumento del caldo, negli ultimi anni, è stato più marcato rispetto agli altri capoluoghi italiani. È quanto emerge leggendo i dati elaborati dall’Istati, sulla base di rilevamenti effettuati dalle centraline termiche tra il 1971 al 2021. Roma è stata infatti la città che ha avuto, nell’ultimo decennio considerato, un incremento medio di + 1,7°C, rispetto al periodo precedente. Non solo.

Caldo da record e bombe d'acqua

Nella Capitale preoccupa anche l’andamento delle precipitazioni. Perché a fronte di una lieve diminuzione della precipitazione totale annua (passata da 807 millimetri nel periodo 1971-2000 a 783 millimetri nel decennio 2011-2021) la pioggia si concentra in giorni molto piovosi. Insomma a Roma le conseguenze del cambiamento climatico sono più evidenti che in altre città. Ed è anche per questo che l’amministrazione ha deciso di prendere provvedimento dotandosi, primo caso in Italia, di una “strategia di adattamento climatico” presentata il 23 gennaio in Campidoglio.

Le criticità create dal cambiamento climatico

"Sono quattro le criticità prioritarie da affrontare – ha ricordato il sindaco - la maggiore intensità delle piogge e delle alluvioni; la sicurezza degli approvvigionamenti idrici in scenario in cui si registrano maggiori periodi di siccità; la crescita delle ondate di calore in una città con quartieri a rischio a causa del cosiddetto 'effetto-isola' di calore urbano; l'intensificarsi di impatti sul litorale costiero in uno scenario di innalzamento del livello del mare".

Ondate di calore e rischio idrogeologico

Secondo il piano di gestione del rischio alluvioni che è stato redatto dall’autorità di bacino dell’Appennino centrale, ci sono quasi 400mila persone che vivono in aree a rischio idrogeologico. C’è anche un altro fenomeno che desta preoccupazione ed è quello che riguarda le prolungate ondate di calore, particolarmente avvertite nel Centro e nel quadrante Est della città. Sono considerazioni che ha ricordato anche il sindaco, quando "La dimensione della vulnerabilità della città di Roma è impressionante: ci sono 400mila abitanti in aree a rischio, 245mila cittadini vivono in zone interessate a fenomeni di alluvioni-lampo” mentre “se consideriamo gli effetti degli aumenti delle temperature, dobbiamo poi considerare che il 9% popolazione di Roma vive in quartieri a rischio in periodi prolungati di ondate di calore” ha sottolineato Gualtieri.

Il contrasto quindi all’emergenza climatica, per il Campidoglio, va condotto sul piano della “mitigazione” andando a ridurre le emissioni. Un obiettivo che la Capitale ha già sposato aderendo, insieme ad altre 100 città europee, alla mission “Carbon-neutral and smart cities by 2030”. L’altro aspetta da contemplare è quello dell’ “adattamento” agli impatti in corso. Su quest’ultimo aspetto entra in gioco anche il contribuito che può fornire l’urbanistica.

“L’ adattamento costituisce un punto politico fondamentale, una grande opportunità per ripensare gli spazi urbani, le infrastrutture e i quartieri secondo un modello più giusto e sostenibile” ha spiegato l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia che ha citato, ad esempio, l’ “obiettivo dell’efficientamento energetico” contemplato in molti progetti legati ai cantieri del Giubileo e degli interventi del Pnrr. Poi, ha ricordato Veloccia “Abbiamo elaborato un programma per la Città dei 15 minuti inserendo l’adattamento negli indirizzi di progettazione, abbiamo predisposto un Masterplan per la valorizzazione e messa in sicurezza del Tevere cosi come abbiamo predisposto un progetto da 45 milioni per il recupero del litorale e delle dune” che troverà attuazione, in quest’ultimo caso, una volta che sarà terminato il laborioso percorso del PUA il piano di utilizzo degli arenili.

Le richieste dei comitati

Gli ambiti su cui intervenire sono tanti e molti anche sono gli stimoli che arrivano dalla società civile che con alcuni comitati, ha organizzato in sit-in in Campidoglio. Sono associazioni presenti in tutto il territorio cittadino che chiedono, ad esempio, di rivedere le previsioni urbanistiche favorendo la creazione di spazi verdi in città oppure preservando quelli esistenti, per non trasformare la strategia in una forma di greenwhasing.

La partecipazione promessa

Il Campidoglio ha comunque promesso di voler attivare subito un’ “ampia consultazione pubblica attraverso 7 appuntamenti tra conferenze e workshop tematici, tavoli con gli stakeholders e con le istituzioni competenti” come il ministero dell’ambiente, la regione e l’ex provincia. Ci sarà spazio anche per le osservazioni dei cittadini. “Il processo partecipativo durerà fino al 30 aprile” ha reso noto il Campidoglio e si concluderà con il voto dell’Assemblea capitolina. Poi Roma potrà dire di essere stata la prima città, nel Paese, a dotarsi di uno strumento che, in prospettiva, sarà necessario anche per gli alti capoluoghi italiani. Il caldo da record, le alluvioni e le esondazioni, le frane e la siccità prolungata, dimostrano che non c’è tempo da perdere. E la Capitale, da questo punto di vista, dovrà provare a dare l’esempio.