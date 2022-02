Roma diventa più smart: dal 1 marzo cambi di residenza online

Roma diventa più smart e punta al digitale. Dal 1 marzo anche il Comune di Roma lancerà il proprio sistema di presentazione online delle domande per il cambio di residenza. Un tassello che si inserisce in quel processo di innovazione iniziato nel dicembre del 2020 con l’approdo dei dati della Capitale nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

A Roma i cambi di residenza si fanno online

La nuova modalità consente ai cittadini registrati in ANPR di effettuare alcune dichiarazioni anagrafiche online quali: cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi Comune, o dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’AIRE, al Comune di Roma; cambiamento di abitazione nell’ambito di uno dei Comuni aderenti. Oltre alla Capitale sono una trentina in tutta Italia quelli che hanno già attivato il cambio di residenza online. Tra le maggiori Bologna, Firenze e Venezia; nel Lazio anche Latina.

Come fare il cambio di residenza online a Roma

“Si potrà accedere al servizio direttamente dal portale del Comune di Roma, previa autenticazione tramite Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi e si dovranno compilare delle maschere informatiche fornendo alcune informazioni obbligatorie sarà tuttavia possibile continuare a presentare le istanze in presenza presso gli sportelli anagrafici, mentre sarà inibita la possibilità di farlo a mezzo di posta elettronica” - ha spiegato Riccardo Corbucci, presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica.

“Il processo di transizione digitale e informatizzazione dei servizi anagrafici del Comune di Roma è un obiettivo prioritario della nostra amministrazione, perché - ha concluso - consentirà ai cittadini di risparmiare tempo e all’amministrazione di concentrare forze ed energie per semplificare e velocizzare anche altri servizi”.