Non solo burocrazia: perché cambiare alloggio popolare a Roma è un incubo

Inquilini disabili che vivono ai piani alti in lotti senza ascensore, oppure in monocamere con bagni stretti dove è quasi impossibile manovrare una carrozzina. Alloggi insalubri mangiati dalla muffa o troppo angusti per ospitare adeguatamente nuclei familiari che crescono negli anni. Di casi così a Roma ne esistono a centinaia e si trovano facilmente sia negli appartamenti di proprietà dell'Ater, sia in quelli del Comune. La legge prevede che gli assegnatari in regola possano chiedere un cambio, ma nella Città Eterna che di eterno ha soprattutto i processi burocratici, ottenerlo è quasi come vincere alla lotteria.

I cambi alloggio a Roma sono (quasi) impossibili

Di solito per chiedere un cambio alloggio individuale, una famiglia che vive in una casa popolare deve fare domanda partecipando ad un bando pubblico, fatta eccezione per chi appartiene a determinate categorie: nuclei con membri over 65 o persone non deambulanti, gravi condizioni di salute e in ultimo gravi condizioni di bisogno. Ma a Roma chi ha veramente bisogno di cambiare alloggio non riesce a farlo: "Siamo a conoscenza di casi tragici - spiega Nella Converti (Pd), presidente della commissione politiche sociali - come quello di una donna del VI municipio che rientra in tutti e tre i casi e ha fatto domanda tre anni fa, senza ancora aver ricevuto risposta".

L'alloggio sequestrato che nessuno vuole: "Ma non glielo danno"

Nel caso della signora, fa sapere la consigliera durante una commissione congiunta con politiche abitative e patrimonio, è stato anche individuato un alloggio libero "più piccolo di quello dove vive attualmente - continua la dem - al piano terra e frutto di un sequestro alla criminalità organizzata. Un alloggio che non vuole nessuno, come anche l'assessore Zevi ha avuto modo di dire pubblicamente, attualmente chiuso e allarmato, ma non c'è l'assegnazione".

I numeri del bando mobilità 2022

Uscendo dai casi specifici, che come detto a Roma esistono in tutti i quartieri dove Comune e Ater abbiano immobili, sono i numeri a dare un quadro preciso dell'immobilismo degli uffici. Paolo Severi, dall'ufficio assegnazioni del dipartimento valorizzazione patrimonio, snocciola gli scarni numeri relativi ai cambi effettuati dall'inizio del 2023: "Parliamo purtroppo di solamente 3 cambi consensuali (quindi effettuati tra nuclei che si scambiano l'alloggio come da regolamento, ndr) - fa sapere - e due cambi individuali, al di fuori del bando 2022 perché riferiti a soggetti estremamente fragili". Praticamente nulla, considerato che siamo quasi a giugno. E se si passa ad analizzare il bando citato da Severi, il quadro è ancor più desolante: "Abbiamo avuto 18 richieste, di queste le ammissibili erano 13 - continua il funzionario - e 8 sono state inserite in graduatoria e possono ottenere il cambio di alloggio". Peccato, però, che di alloggi disponibili non ce ne siano e quindi in soli 3 casi è stata emessa la determinazione dirigenziale per l'ok alla consegna delle chiavi (avvenuta in un caso): "Il numero 1 in graduatoria - riferiscono gli uffici - è una persona non deambulante che vive al terzo piano senza ascensore, ma non possiamo spostarla perché non abbiamo a disposizione un appartamento adeguato al caso". E se non è questo il problema, ci si mette la burocrazia: per un nulla osta, che nel caso degli alloggi Erp arriva da Aequa Roma e per quelli Ater da Ater stessa, gli uffici dipartimentali aspettano "anche più di un anno", dice Severi.

Il Pd: "Affronteremo la questione con Zevi"

"Questa non sarà l'ultima commissione sul tema - promette Yuri Trombetti - ne faremo altre, abbiamo deciso di prendere il toro per le corna. A Roma ci sono tantissimi nuclei che chiedono di cambiare alloggio popolare, va fatto un nuovo bando con criteri che permettano di velocizzare e semplificare la procedura". Per gli uffici andrebbe fatto "almeno ogni due anni", ma l'impressione è che la parte politica spingerà per uscire prima del 2024: "Convocheremo anche l'assessore Zevi nella prossima occasione" annuncia Trombetti. E Converti aggiunge: "Assurdo che due amministrazioni - chiude - non siano riuscite a dare risposta a persone in gravi difficoltà, ci si mette troppo".