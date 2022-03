Latte, i produttori fanno quadrato contro il calo dei consumi: sono scesi del 10%

La grande crisi che sta vivendo il settore agroalimentare investe anche i produttori del latte fresco. Nella regione le vendite sono fortemente diminuite, creando un problema che investe tutta la filiera.

Per contrastare il trend negativo, su iniziativa di “Ariete Fattoria Latte Sano”, gli operatori del settore si sono incontrati per stabilire una politica di azione comune in difesa del latte fresco locale. Tra le prime azioni che saranno messe in campo, c’è una campagna di comunicazione istituzionale che mira a far conoscere i molteplici benefici insiti nel consumo del prodotto fresco.

Una crisi ereditata dalla pandemia

Le difficoltà del comparto lattiero-caseario, con una crisi di settore che si protrae da oltre due anni a causa della pandemia, ha fatto registrare una riduzione nei volumi delle vendite di latte fresco del -9% nel 2020 e del-7,4% nel 2021. Una condizione difficile, ereditata dagli anni della pandemia. A cui si deve aggiungere il problema legato all’incremento esponenziale dei costi legati ai consumi energetici. Aspetto, quest’ultimo, che sta investendo anche altri comparti dell’agroalimentare, com’è già stato segnalato e com’è risultato evidente anche dal recente sciopero indetto dai pescherecci per il rincaro del carburante. In più, il settore lattiero caseario, risente anche delle difficoltà incontrate dal comparto zootecnico, per l’aumento dei concimi e dei mangimi.

L'appello alla grande distribuzione

“Il motivo dell’incontro organizzato da noi – ha ricordato Marco Lorenzoni, presidente Ariete Fattoria Latte Sano - è quello di rilanciare il latte fresco locale con un gioco di squadra, unico modo, a nostro avviso per superare questa gravissima crisi economica e dei consumi. Non va dimenticato poi che le aziende agricole locali vanno tutelate poiché hanno un ruolo fondamentale nella trasformazione delle materie prime in prodotti dell’eccellenza del territorio. Negli ultimi mesi la Fattoria Latte Sano ha aumentato il prezzo del latte alla stalla per ben tre volte, ma tutti devono fare la loro parte ed è per questo che auspichiamo che la GDO possa essere maggiormente sensibile a recepire gli aumenti dei costi della filiera, affinché si possa redistribuire il valore tra i vari attori della filiera e contemporaneamente mantenere i volumi di vendita. Le prime aperture in tal senso, soprattutto dalla più rappresentative realtà locali della grande distribuzione organizzata, non hanno tardato ad arrivare”.

La campagna "Dalla terra alla tavola"

“Ariete Fattoria Latte Sano”, nel corso della giornata ha annunciato il prossimo avvio della campagna “Dalla terra alla tua tavola” che, concretamente, sarà lancaita con affissioni e comunicazioni su radio, web e con la distribuzione di materiale informativo nei punti vendita. L’attività di promozione prende vita anche alla luce del calo degli acquisti domestici di latte fresco (Consumer Panel Service) con un calo costante che si è acuita complessivamente negli ultimi due anni (2020-2021), soprattutto a causa della pandemia, con una riduzione dei volumi che è stata del -10%. Ed infatti il sottotesto della campagna sarà “Scegli la qualità del latte fresco locale, un investimento per te e per tutta la filiera”. Uno slogan che sintetizza l’importanza che, la singola scelta di consumo, può avere oltre che sulla salute di chi la compie, anche su un intero comparto economico.

All’incontro hanno partecipato Marco Lorenzoni (presidente Ariete Fattoria Latte Sano), David Granieri (presidente Coldiretti Lazio) Alessio Trani (presidente Confagricoltura Roma), Fabrizio Pini (Cia Regione Lazio) e tutti i presidenti delle cooperative di latte locale ed alcuni dei più rappresentativi esponenti della produzione del Lazio, quali la Maccarese S.p.A., con Claudio Destro, Amm. Delegato della Società.