Calenda resta all'opposizione: "A Gualtieri chiederò confronto sui temi"

La prima iniziativa messa in campo da Gualtieri è stata apprezzata. Ma la linea scelta, per la lista Calenda, resta quella dell’opposizione. “Costruttiva ma ferma” . E per il leader di Azione rimane quella.

Il prossimo confronto con Gualtieri

"Ho reso trasparente il voto per Gualtieri ma rimarremo all'opposizione, tutti i componenti della lista civica Calenda – ha sottolineato l’ex ministro, durante la conferenza stampa per presentare il nuovo logo di Azione – Chiederò al nuovo sindaco nei prossimi giorni un confronto sui temi di programma. Il primo provvedimento, quello della pulizia straordinaria dei marciapiedi, è quello che avremmo preso anche noi”.

La parola data agli elettori

Pur avendo scelto di non sedere nell’Aula Giulio Cesare, lasciando il proprio posto a Francesco Carpano, Calenda continua a dettare la linea della sua lista. Anche contro possibili fughe da parte degli esponenti di Italia Viva che sono stati eletti in Campidoglio. Perché, ha recentemente ribadito Calenda, “la parola data agli elettori vale più di quella data al proprio partito”.

L'approccio conservativo

Il voto al ballottaggio è andato per Gualtieri. La prima mossa del sindaco è piaciuta. Ma la sua amministrazione resta sub iudice. “Vogliamo capire – ha precisato Calenda – se quello di Gualtieri sarà un approccio conservatore, di continuità con quello che non è stato fatto, o prenderà il toro per le corna mettendo Ama dentro Acea, raddoppiando il termovalorizzatore di San Vittore, integrando tra Atac, Cotral e Ferrovie”. Calenda resta quindi all'opposizione, indicando i temi sui quali giudicare l'operato del nuovo sindaco. Anche senza stare in Aula.