Smart working e stop al lavoro nelle ore più calde. L'appello dei lavoratori Ama contro l'afa

Per gli amministrativi si richiede il lavoro a distanza. Per gli operatori stradali la sospensione del lavoro "durante le fasi diurne ad alto rischio per la presenza di temperature, superiori alla tolleranza biologica". Le richieste per combattere l'afa arrivano dai lavoratori Ama. Il documento, firmato dal segretario romano della Cgil, Giancarlo Cenciarelli, è finito in queste ore sul tavolo del direttore generale Alessandro Filippi e dei vertici aziendali.

La prima ondata di caldo è già realtà a metà giugno e l'occasione è buona per richiedere l'applicazione di alcune misure per combattere i disagi estivi, che certamente interesseranno gli operatori della municipalizzata per l'intera stagione. "Le figure professionali impiegatizie che possono svolgere lavoro a distanza attraverso l’utilizzo dello smart working devono essere messe nelle condizioni di non recarsi presso il proprio ufficio" si legge nella comunicazione che RomaToday ha potuto visionare. Per coloro che resta in ufficio si chiede invece la presenza "di funzionanti sistemi di condizionamento climatico".

Per gli operatori ecologici addetti allo svuotamento di cassonetti si richiede che "le attività vengano sospese/rallentate" nelle fasi del giorno in cui temperature eccessive possono mettere a rischio la salute dei lavoratori, che "lavoratrici e lavoratori siano dotati, a spese del datore di lavoro di alimenti e liquidi a temperatura refrigerata, che consentano in qualsiasi momento di debolezza fisica una veloce e pronta rifocillazion". E ancora, "la riduzione complessiva dei carichi di lavoro e del numero delle operazioni di carico e scarico da effettuare durante il proprio turno di lavoro".

Tra le istanze presentate anche il ripristino dei "comitati aziendali di sicurezza", istituiti durante la pandemia di covid-19, "in grado di valutare congiuntamente la possibilità di ridurre il personale impiegato per salvaguardarne l’utilizzo qualora l’emergenza si protragga e di riorganizzare gli orari di lavoro in modo da agevolare la sospensione delle attività nelle fasi della giornata più colpite dalle elevate temperature".