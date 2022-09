La raccolta differenziata a Roma scende ancora: a giugno si è fermata al 45,9%

Meno rifiuti prodotti, ma più scarti trattati, ed a caro prezzo, dagli impianti fuori Roma. Con una percentuale di raccolta differenziata che, a giugno, è rimasta ben al di sotto dell’obiettivo che Ama si era prefissata. E’ questo il quadro che l’agenzia di stampa DIRE ha descritto, dopo aver analizzato i dati del semestrale approvato dal Cda di Ama.

Cala la raccolta differenziata

Si parte della raccolta differenziata. A giugno si è fermata al 45,9%, ben 3,54 punti percentuali in meno rispetto al budget di periodo previsto dall'azienda comunale. Per Ama il fenomeno è dovuto ad “una diminuzione totale dei rifiuti che si è concretizzata in una diminuzione della produzione di tutte le frazioni di raccolta differenziata". Nei primi sei mesi i romani hanno prodotto meno rifiuti rispetto alle previsioni della municipalizzata (-2,1%) e questo ha comportato "una diminuzione della frazione differenziata (-9,1%), e un aumento rispetto al budget dei rifiuti indifferenziati (+ 4,7%)". Rispetto allo stesso periodo del 2021 sono diminuiti sia i rifiuti totali (-1,9%), che quelli indifferenziati (-1,5%) e differenziati (-2,4%), per due motivi secondo Ama: la "contrazione dei consumi, in particolare nei primi mesi del 2022" e "la situazione internazionale che sta influenzando in modo importante l'economia".

Rifiuti portati fuori Roma

Nel bilancio dei primi sei mesi compaiono anche le percentuali sui rifiuti trattati nel Lazio: ammontano al 92,6% (dato in calo rispetto al 93,1% del I semestre 2021), con il 6,3% che va in Abruzzo, lo 0,9% in Lombardia e lo 0,3% in Piemonte. Sono aumentate le quantità inviate agli impianti terzi fuori Roma (+25.000 tonnellate rispetto a un anno fa e + 47.000 tonnellate rispetto al budget aziendale). Un incremento che è legato alla chiusura a marzo della discarica di Albano (da luglio tornata in funzione) e dalla distruzione della principale linea del Tmb di Malagrotta, causato dall’incendio del 15 giugno.

Meno rifiuti trattati a Roma ha significato, come detto, "maggiori quantità conferite presso gli altri impianti terzi" per giunta con prezzi in continua crescita non solo sul trattamento dei rifiuti indifferenziati (dai 171 euro per tonnellata di gennaio ai 199 di giugno) ma anche sullo smaltimento (225 euro per gli scarti e 205 euro per la fos a giugno dai rispettivi 150 e 199 euro di gennaio) e termovalorizzazione del css (dai 140 euro di gennaio ai 167 euro di giugno).

Per quanto riguarda gli impianti comunali, il Tmb di Rocca Cencia ha trattato -4% di rifiuti indifferenziati. Gli impianti di selezione del multimateriale di Rocca Cencia e Laurentino hanno processato rispettivamente 347 e 1.665 tonnellate (rispetto alle 1.177 e 2.277 tonnellate del 2021), mentre il tritovagliatore mobile attivato ad Acilia ha trattato da gennaio a giugno 2022 circa 11.304 tonnellate di talquale. L'impianto di compostaggio di Maccarese è fermo per manutenzione e ha lavorato solo a gennaio.

I reclami dei cittadini ed il lavoro degli operatori

Sono invece aumentati i reclami aumentati i reclami dei cittadini rispetto a un anno fa: da 160.867 a 169.285 (+5,2%). In particolare sono cresciuti quelli relativi alla raccolta stradale (+10,8%), alla pulizia delle strade (+17,6%) e delle utenze non domestiche (+10,8%). Hanno fatto registrare un netto calo le ore di lavoro straordinario e festivo: 385.961, pari al 51,5% del budget ore annuali (750.000 ore) e in diminuzione del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2021. Poche le sanzioni comminate dagli agenti accertatori e dal personale operativo in servizio nel primo semestre per gli errati conferimenti da parte dei cittadini: 1.025 verbali di accertamento, meno di 6 al mese.

Fonte Agenzia Dire.