Caffarella, inaugurata la statua di Lorenzo Cuneo: morì soccorrendo un’autista in difficoltà

Nel parco della Caffarella è stata installata una statua. È stata inaugurata nel corso del fine settimana dal municipio VII ed è dedicata alla memoria di Lorenzo Cuneo.

L'inaugurazione alla Caffarella

Morto nel 1998, a soli ventotto anni, Lorenzo Cuneo è diventato un esempio di altruismo e la presenza di tante persone alla cerimonia organizzata in suo onore, ne rappresenta una plastica dimostrazione. Attivista e consigliere del municipio, Cuneo è stato investito sull’autostrada del Sole mentre prestava aiuto ad un’automobilista in difficoltà. “Con la famiglia, i parenti, gli amici, ed i rappresentanti delle realtà di cui faceva parte, come il Comitato per il parco della Caffarella e l’Agesci, Lazio, abbiamo ricordato che persona straordinaria fosse” ha commentato il minisindaco Francesco Laddaga.

La statua rubata e la targa toponomastica

La statua era stata commissionata dall’ente di prossimità dopo che, una precedente installazione realizzata dallo scultore armeno Henrig Bedrossian era stata rubata. Si trovava all’altezza della scuola Ada Negri e per anni, al posto della statua, era rimasto soltanto il piedistallo. La memoria del giovane attivista era comunque stato affidato ad una targa toponomastica. Apposta nel 2013 davanti all’edificio polifunzionale dell’Arco di Travertino, lo ricorda come un “martire della carità”.

Un monito per il territorio

La nuova statua, realizzata dallo scultore Andrea D’Aurizio grazie ad un finanziamento disposto dal municipio VII, è stata collocata sopra un piedistallo in cui campeggia una poesia. Si intitola "una melanzana in paradiso" ed il riferimento all'ortaggio è legato al soprannome che, Lorenzo Cuneo, aveva tra gli scout. La poesia è stata scritta dal padre, presente all'inauguazione. La statua è stata installata a poca distanza dall’area giochi di via Latina, dov’è presente uno degli accessi al parco. “In questo modo chiunque entrerà alla Caffarella – ha commentato Laddaga – s’imbatterà nella figura di Lorenzo che ci sprona a non perdere tempo per fare del bene alla nostra comunità ed al nostro territorio”.