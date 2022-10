Crolla un albero di fronte al ministero delle Finanze: tragedia sfiorata

Paura ed incredulità. Sono questi i sentimenti provati da chi si è trovato a percorrere via Cernaia nella mattinata del 4 ottobre.

Il momento del crollo

Un albero, una magnolia di primaria grandezza, si è schiantata coinvolgendo nel suo crollo una ringhiera e tutto quanto ha trovato sul proprio percorso, dal marciapiede a metà carreggiata. Alle nove e trenta di mattina, in un momento in cui la strada del municipio I era percorsa da decine di automobilisti e scooteristi.

Auto e scooter schiacciati

Il crollo ha causato la distruzione di uno scooter, rimasto schiacciato dal peso della ringhiera e del tronco che ha colpito danneggiando seriamente anche due auto che erano posteggiate al lato della strada. Il crollo è avvenuto a pochi metri dall’incrocio con via Volturno, in un’area recintata che si trova esattamente sul lato opposto della carreggiata rispetto al ministero delle Finanze. Già nel 2018 un albero era crollato su quella strada, ma nel giardino recintato che si trova subito dopo l'incrocio con via Volturno.

Il racconto

“Il cedimento è stato improvviso e mi ritengo fortunato a non esserne rimasto coinvolto visto che avevo appena superato quell'albero” racconta chi si trovava sul posto, in scooter, al momento del crollo “In tanti si sono fermati per andare a vedere cosa fosse accaduto e, per fortuna, nessuno era dentro le auto che sono rimaste travolte dal tronco”. Le immagini scattate mostrano che l’albero, una magnolia di primaria grandezza, ha ceduto alla base, facendo emergere in superficie una parte dell’apparato radicale. Nella caduta ha invaso metà carreggiata, senza colpire chi la stava percorrendo. Tragedia sfiorata.