All'Esquilino non apriranno nuovi centri di accoglienza. E il centro Caritas "non si tocca"

Il flusso di senza dimora e migranti nel quadrante Esquilino-Termini-Castro Pretorio è un tema che sta molto a cuore a commercianti e cittadini. E che l'amministrazione capitolina vuole affrontare nel miglior modo possibile, perché il Giubileo è alle porte e nell'Anno Santo l'accoglienza dei poveri deve essere al centro delle politiche sociali. Senza perdere di vista la sicurezza e la salute di chi, in quel quadrante, vive e ogni giorno ha a che fare con le consegunze delle politiche migratorie nazionali ed europee e con quelle dell'estrema povertà e del malessere mentale. Per questo il 4 settembre si è svolta la prima riunione della cabina di regia sull'accoglienza, chiesta e promossa dal consigliere Pd Mariano Angelucci. Il punto su cui (quasi) tutti sono d'accordo è uno: la mensa e l'ostello Caritas non si toccano.

La cabina di regia per l'accoglienza tra Esquilino e Termini

Da una parte comitati di quartiere e associazioni di commercianti, inclusa Federalberghi. Dall'altra il I municipio, l'assessora alle politiche sociali Barbara Funari e il presidente della commissione turismo Mariano Angelucci. I primi hanno esposto una serie di criticità: un senso di sicurezza che viene sempre meno anche durante il giorno, sporcizia dovuta a bivacchi e bisogni fisiologici fatti in strada, in prossimità dei portoni delle abitazioni. Furti, rapine, aggressioni, consumo di droga, liti violente. Per qualcuno la soluzione potrebbe essere quella di chiudere la mensa e l'ostello della Caritas, per evitare che i disperati si moltiplichino nei dintorni della stazione Termini. Ma non succederà.

La mensa e l'ostello Caritas "non chiuderanno mai"

"Non è proprio all'ordine del giorno - spiega Mariano Angelucci - anzi peggiorerebbe la situazione. La mensa e l'ostello danno un luogo d'appoggio e sostegno a decine di persone ogni giorno, ogni grande stazione d'Europa ha strutture del genere, Roma non può farne a meno. In ogni caso questa richiesta è arrivata da forse un paio di realtà delle circa 15 che erano presenti alla riunione". Il centro d'accoglienza Caritas di via Marsala, tra l'altro, negli ultimi mesi sta tornando ai ritmi pre-Covid, come già spiegava a RomaToday la responsabile Luana Melia di Caritas: "Ormai siamo al completo, ci sono circa 185 persone di cui oltre 130 sono uomini".

Nessun nuovo centro d'accoglienza

Il prossimo appuntamento della cabina di regia sarà a novembre. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione, raccogliere le segnalazioni e le criticità da parte dei cittadini e delle associazioni di categoria. Che dall'assessora Barbara Funari sono stati rassicurati: "Non è prevista l'apertura di ulteriori centri d'accoglienza - conferma anche a noi - e ho colto l'occasione per smentire che l'ex hotel Radisson Blu di via Filippo Turati (chiuso e sequestrato nel 2021, ndr) verrà usato a questo scopo. E' un privato che sta ristrutturando, tutto qui. Anzi, nell'ultimo bando che abbiamo pubblicato per l'accoglienza dei senza dimora, abbiamo inserito una premialità nel punteggio per chi propone strutture in territori dove non sono attualmente presenti, così da non accumulare centri in zone già sature e quindi andare incontro a una richiesta della cittadinanza".

A ottobre l'ufficialità del censimento Comune-Istat

Quella della cabina di regia è stata l'occasione anche per rendere pubblici i primi dati, non ufficiali, del censimento lanciato da Roma Capitale sui senza dimora nel quadrante Esquilino-Termini-Castro Pretorio: "Dobbiamo aspettare ottobre per avere la certificazione da Istat - spiega Funari - ma parliamo di 100-150 persone in tutto". Non proprio un'invasione, se questi numeri dovessero essere confermati. E rispetto alla tensostruttura aperta lo scorso inverno, gestita da Croce Rossa Italiana, l'idea è quella di ripetere l'esperienza: "Dobbiamo aspettare che finisca il restyling di piazza dei Cinquecento - conclude l'assessora - perché dovremo capire se ci saranno spazi urbanistici in cui inserirci".