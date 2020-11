Coronavirus, l'appello a Raggi: "Subito cabina di regia con i municipi per fronteggiare la crisi" 

Una cabina di regia da istituire il prima possibile tra Campidoglio e municipi per approntare insieme le azioni necessarie a fronteggiare la seconda ondata di coronavirus. A chiederla direttamente alla sindaca Virginia Raggi è il presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri.

"Non c'è più tempo da perdere" ha scritto il minisindaco "si apra una cabina di regia immediatamente, al contrario di quanto avvenne durante il primo lockdown. La crisi sanitaria, come già nella scorsa primavera, si accompagna nuovamente ad una crisi economico-sociale che non è mai stata superata e che deve veder pronte, senza esitazioni, tutte le Amministrazioni, dal nazionale e al locale".

Una tavolo tecnico che sia sede dove interfacciarsi e confrontarsi sulle misure da adottare per i territori. "Vanno coinvolti, oltre le figure indispensabili dal punto di vista tecnico-amministrativo della nostra città, anche i presidenti dei municipi quali rappresentanti delle istituzione decentrate ed elemento di congiunzione tra il Campidoglio e le realtà territoriali".

Un organo fattivo che metta in campo strumenti di sostegno economico e concreti per chi, nella attuale crisi, rischia di essere travolto in maniera drammatica e definitiva. "L'urgenza dell'istituzione di questa cabina di regia è inderogabile proprio per non incappare nelle difficoltà organizzative e di coordinamento già vissute nella scorsa primavera" conclude Ciaccheri. "Ci aspettiamo che la Sindaca Raggi risponda immediatamente e convochi al più presto una riunione di coordinamento con tutti i Municipi, nessuno escluso".