C’è una tendopoli all’ombra di Castel Sant’Angelo

Nel parco della mole Adriana, l’area verde che perimetra Castel Sant’Angelo, sono state piantate circa dieci tende. Sono del genere ad igloo e sono state sistemate a poca distanza l'una dall'altra. Nell’area verde, oltre alle tende, sono stati installati anche dei teli, evidentemente per proteggere gli occupanti dalla calura degli ultimi giorni.

La tendopoli all'ombra di Castel Sant'Angelo

La presenza dell’insediamento è stata segnalata da Stefano Erbaggi, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia. Sui propri canali social il consigliere ha pubblicato anche un paio di foto, a supporto della propria segnalazione. “Una vera e propria tendopoli è sorta a piazza Adriana, in zona Castel Sant’Angelo, dove cittadini di dubbia provenienza hanno pensato di usare i monumenti romani come rifugio personale” ha commentato il consigliere.

Un insediamento allestito in pieno giorno

Dalle immagini postate, si nota anche la presenza di alcune telecamere, montate su un palo antistante l’insediamento. “Viene da domandarsi come mai, in pieno giorno e senza che nessuno se ne accorga, questi signori abbiamo potuto allestire un simile insediamento - ha dichiarato Erbaggi - evidentemente chi governa la città non è sufficientemente attento a ciò che accade o forse, peggio ancora, non conosce il territorio né ha l’umiltà di prendersene cura”.

Il fossato che piaceva il cinghiale

L'area verde in cui è stata realizzata la tendopoli, si trova in piazza Adriana, uno dei luoghi di maggior pregio della capitale. Nello stesso parco, realizzato negli anni Trenta per valorizzare il perimetro di Castel Sant'Angelo, lo scorso giugno era stato compiuto un altro singolare avvistamento: nello spazio era stato avvistato, e poi catturato, un cinghiale adulto.