Guidonia, esposto il busto dell’imperatore Settimio Severo ritrovato nel parco dell'Inviolata

Il busto dell’imperatore Settimio Severo ha trovato posto in un'apposita sala del museo Lanciani. Ad accogliere l’antica opera d’arte, rinvenuta dalla Fiamme gialle quasi quattro anni fa, si sono presentate le massime cariche istituzionali del comune, dell’ex provincia e della regione Lazio.

Un pezzo importante di storia

“Guidonia festeggia il ritorno del busto dell'Imperatore Settimio Severo al Museo archeologico di Montecelio – ha commentato il presidente del consiglio regionale Marco Vincenzi – è una grande occasione per celebrare il patrimonio artistico del nostro territorio”. Insieme al numero uno della Pisana, al museo archeologico si è presentato anche il vicesindaco della città metropolitana Pierluigi Sanna.

“Con l'esposizione di questo prezioso reperto recuperato grazie al lavoro della Guardia di Finanza, si restituisce al pubblico un'opera d'arte raffigurante l'Imperatore Settimio Severo negli ultimi anni di regno. Un altro pezzo che - ha sottolineato Sanna - si aggiunge ad una collezione importante di questo museo, meta di studiosi e appassionati di cultura”.

I ritrovamenti nel parco dell'Inviolata

Il busto, come ha spiegato Michel Barbet, primo cittadino di Guidonia Montecelio, è stato rinvenuto dalla Guardia di Finanza nel 2018 nel parco archeologico e naturalistico dell’Inviolata, “che non smette mai di svelare dei tesori”. In questo caso si tratta di un’opera in ottime condizioni che ritrae negli ultimi anni di vita l’imperatore romano. Ma non è l'unica opera romana rinvenuta iun quel sito.

I fiori all'occhiello

Il busto va infatti ad affiancare, in una nuova sala del museo archeologico, anche la “Triade Capitolina”. Si tratta di un complesso, rinvenuto, come il busto nel parco dell’Inviolata, ma in questo caso per il lavoro condotto dall’Arma dei carabinieri nel 1992. "La Triade Capitolina ed il busto dell'imperatore Settimio Severo – ha commentato il consigliere comunale Maurizio Celani - sono il fiore all'occhiello del nostro splendido museo Lanciani che vi invito a visitare al più presto".