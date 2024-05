Al Gianicolo inaugurato il busto di Andrés Aguiar, il garibaldino dimenticato per il colore della pelle

L’operazione finalizzata a “rimettere la storia al suo posto” ha avuto successo. Al Gianicolo ha trovato spazio un busto che mancava da quasi due secoli: quello del garibaldino uruguaiano Andrés Aguiar.

Una storia emblematica

Il luogotenente di Garibaldi era stato “dimenticato” unicamente per il colore della sua pelle. “Quella di Andrés è una storia emblematica, nemmeno il suo eroismo e le sue note capacità di lealtà e di combattimento hanno potuto nulla contro il pregiudizio” ha ricordato Paolo Masini, promotore e coordinatore del progetto Rimettere la storia al suo posto.

Dieci anni fa proprio Masini, all’epoca consigliere comunale, aveva avviato un percorso finalizzato a cambiare la toponomastica della scalea dedicata al garibaldino. Da Andrea il Moro ad Andrès Aguiar luogotenente di Garibaldi detto il Moro. È stato il primo passo di un percorso che ha portato al disvelamento, il 21 maggio, del busto al Gianicolo. Un risultato raggiunto senza alcun fondo dell’amministrazione comunale ma grazie a una raccolta fondi realizzata dall’associazione Roma Best Practices Award – Mamma Roma e i suoi figli migliori, agli sponsor tecnici Damiani Marmi di Sabaudia ed allo Studio d’Arte Cave di Michelangelo di Carrara.

Masini, che ha sottolineato con amarezza l’assenza di un rappresentante del Campidoglio – era presente solo l’ente di prossimità con la vicepresidente del municipio I Alessandra Sermoneta - ha comunque evidenziato l’importanza della “storica giornata” ed espresso apprezzamenti per la presenza di tante altre autorità.

La lotta alla discriminazione

Per Mattia Peradotto, Coordinatore dell’Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio, che ha voluto sostenere la mostra, questa inaugurazione rappresenta la conclusione di un incredibile percorso che esemplifica nel modo migliore il ruolo svolto dal suo ufficio, ovvero la lotta continua contro ogni forma di discriminazione, sia essa storica o attuale. Presente anche l’ambasciatore uruguaiano Ricardo Varela, che ha sottolineato il legame inequivocabile tra Italia e Uruguay. “La figura di Garibaldi” ha ricordato,“è ugualmente importante in Italia come in tutto il Sud America e Aguiar rappresenta l’ennesima evidenza di questa nostra storia comune”.

Per Fabrizio Petri, Ambasciatore Italiano in Uruguay, ridare dignità ad Aguiar fa parte del giusto processo di rivisitazione della storia nazionale nell’ottica di esplorare e ricordare l’esempio dei tanti personaggi che incarnano i giusti valori del nostro paese: accoglienza, umanità, democrazia, libertà e attenzione ai diritti.

Come da più parti è stato sottolineato, l’inaugurazione del busto di Andrès Aguiar “sana definitivamente una ferita che durava da 175 anni”.