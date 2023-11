Nuovo piano parcheggi per i bus turistici, la Cna protesta e chiede un incontro con l'assessore

L’annuncio c’era stato in pratica un anno fa ma adesso, con l’avvicinarsi del Giubileo, le novità sono sempre più vicine. Roma torna ad occuparsi dell’annosa questione dei bus turistici, pronti ad “invadere” la Capitale in occasione dell’apertura della Porta Santa nel 2025. Nelle prossime settimane, come riferisce Il Messaggero, dovrebbero essere dismessi numerosi stalli di sosta per i “torpedoni” che si trovano sul Lungotevere. 35 chilometri di strada complessiva che il Campidoglio vorrebbe decongestionare. Come? Con un algoritmo e spostando questi giganti della strada nelle periferie.

Nuovo piano bus turistici

Quello dei bus turistici è un problema che la Capitale non è mai stata in grado di risolvere. Ci aveva provato la giunta Raggi, preparando un regolamento molto contestato dalle associazioni di categoria. Un’entrata a “gamba tesa” secondo gli operatori che, adesso, sembrano essere nuovamente sul piede di guerra.

Nel regolamento approvato ad agosto del 2022 si prevedeva l’utilizzo di un algoritmo che determinerà il numero massimo di autorizzazioni sostenibili dalla città. Una volta stabilito il numero massimo di autorizzazioni, il dipartimento dovrà indire apposita procedura ad evidenza pubblica, esclusivamente per gli open bus e limitatamente alle zone B e C, per il rilascio delle relative autorizzazioni. Esclusa, da questa proecdura, la zona A. Più in generale, il piano vuole fare in modo che il centro di Roma sia il più decongestionato possibile.

Contrari gli artigiani

Ad essere contrario a questa idea è la Cna Roma, l’associazione di rappresentanza dell’artigianato, del commercio e delle piccole e medie imprese. “Apprendiamo dalla stampa che il Comune di Roma vuole introdurre un nuovo Piano del traffico che prevede uno spostamento graduale delle aree di sosta dei mezzi turistici, con un particolare allontanamento dalla zona di Lungotevere, con la spiegazione di voler così alleviare la congestione in quest’area lunga ben 35 chilometri – si legge in una nota del coordinatore bus turistici Cna Roma, Daniela Vespa- dopo tutte le enormi difficoltà economiche affrontate dalla nostra categoria in tempi di emergenza sanitaria del periodo covid e gli sforzi fatti ogni giorno per fronteggiare la forte carenza di personale specializzato, adesso come aziende di bus turistici ci troviamo anche ad essere “additati” come coloro che con i loro mezzi congestionano il traffico cittadino, già rallentato dagli innumerevoli cantieri sparsi sul territorio di Roma”. Per questo, la Cna ha chiesto un incontro “urgente” con l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè per affrontare la questione.