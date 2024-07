Bus turistici via dalle Mura Aureliane: i residenti annunciano la mobilitazione

Spostare gli stalli dei bus turistici da via di Porta Ardeatina. La strada che fiancheggia le Mura Aureliane è quotidianamente impiegata per la sosta di pullman che non sono impiegati per il trasporto pubblico locale. Ma c’è una delibera che prevede la rimozione di questi parcheggi. Un atto che il Campidoglio ha votato ed al quale i cittadini si stanno appellando.

La protesta dei residenti

Per chiedere che la delibera capitolina “venga immediatamente resa esecutiva” i residenti di San Saba/Miani hanno deciso di organizzare un flash mob. “Sono anni che il problema viene sollevato dai cittadini in tutta Roma. Non è più sopportabile che il Comune di Roma faccia cassa a discapito dei cittadini e dei monumenti della città” hanno obiettato gli attivisti del comitato San Saba/Miani che hanno deciso di darsi appuntamento lungo le mura nel pomeriggio di giovedì 25 luglio.

Il numero di bus previsti in città

“È necessario un piano pullman che gestisca i flussi ed attrezzi parcheggi dove collocare questo numero impressionante di mezzi: 1300 giornalieri, di cui il 90% nel I municipio” hanno ricordato i residenti. Il contingentamento di “1300 permessi in abbonamento annuale” è in vigore a 10 anni, perché è normato da una delibera approvata dall’assemblea capitolina nel 2014. Ma c’è un altro provvedimento, più recente, che l’Aula Giulio Cesare ha votato. Ed è quello a cui si riferiscono i residenti, pronti a scendere in strada.

Cosa prevede la delibera rimasta inapplicata

Con la delibera dello scorso 28 maggio, un’ampia maggioranza del consiglio comunale ha votato “l’eliminazione e la dislocazione degli stalli di sosta” che sono “collocati lungo tutto il perimetro murario e che sono oggi presenti nei tratti corrispondenti a viale dei Porta Ardeatina e viale Pretoriano, lasciando inalterato il numero complessivo degli stalli”. Significa che vanno trasferiti dalle Mura Aureliane, in altre zone che dovranno essere stabilite. “Le Mura Aureliane sono un monumento di grande importanza e non possono essere un parcheggio pullman" hanno sottolineato i residenti di San Saba, ribadendo l’esigenza di “applicare la delibera subito”.

Il progetto del Parco lineare delle Mura

Il provvedimento votato in assemblea capitolina, arrivato dopo un atto votato nel 2023 dal municipio I, prevede anche la realizzazione del “Parco lineare delle Mura”. “La trasformazione dell'invaso perimetrale della cinta muraria in Parco cittadino Lineare, oltre ad avvalorarlo come percorso artistico e architettonico di pregevole importanza – si legge nella delibera - Tale spazio, oggi caratterizzato da una situazione di difficile gestione, con vegetazione infestante, sversamento di rifiuti, luogo di bivacco e stalli di parcheggio per auto e autobus, potrebbe invece assurgere al ruolo di area attrezzata per passeggiate, con luoghi di sosta, percorsi pedonali e ciclabili”. Dove trasferire gli stalli, però, non è ancora stato stabilito. E d'altra parte anche da altri municipi sono arrivate richieste di delocalizzare i parcheggi dei bus turistici. Il nodo, quindi, va sciolto prima del Giubileo.

“Azione ha raccolto per prima l'appello dei residenti, presentando una mozione in municipio a novembre del 2023 - ha commentato la consigliera municipale Maurizia Cicconi, eletta nelle fila della Lista Calenda- Siamo molto soddisfatti che la nostra proposta di rimozione degli stalli a tutela del patrimonio delle Mura sia stata convertita in una delibera capitolina, votata a favore dall'Assemblea. Ora - ha aggiunto la consigliera - è tempo di dare corso agli impegni assunti con i cittadini”.