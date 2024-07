Bus Turistici, i municipi suonano l’allarme: “Con il Giubileo rischiamo il caos”

Niente bus turistici nella ZTL e nelle strade dove, la loro sosta, crea problemi alla viabilità. Il Giubileo con i milioni di pellegrini attesi nelle vie di Roma, rischia di avere un impatto caotico se non si modificano le regole sull’accesso dei pullman turistici. A più riprese dai territori interessati dal fenomeno sono state formulate delle proposte che, l’ultima commissione mobilità dedicata al tema, ha permesso di mettere in fila.

La ZTL ed i bus turistici

Nel municipio più interessato dall’appuntamento giubilare, la richiesta è sempre la stessa: i pullman vanno lasciati lontani dal centro. “Per noi del municipio I la situazione è particolarmente pesante – ha fatto notare l’assessore alla mobilità Adriano Labbucci – io credo che la prospettiva da seguire sia molto semplice. Oggi nell'area C, cioè nella Ztl, c'è l'interdizione ma nella zona B abbiamo la presenza del 90% di questi pullman, all'interno e a ridosso del centro: va estesa la zona C fino all'Anello Ferroviario”. È una proposta che è stata fatta anche dai cittadini del centro e che, nel municipio governato da Lorenza Bonaccorsi, è passata all’unanimità.

Le criticità segnalate in via Gregorio VII

Anche dai territori limitrofi sono stati lanciati messaggi di aiuto all’indirizzo del Campidoglio. XIII Municipio che sono arrivati gli allarmi più gravi: "Noi siamo a ridosso di San Pietro. Non è sostenibile una situazione che già oggi è inaccettabile e col Giubileo sarà una miscela esplosiva – ha dichiarato l‘assessore Salvatore Petracca, del municipio XIII – Via Gregorio VII è oggetto indiscriminato di una sosta che è breve solo per finta. E lì ci sono anche dei cantieri che rendono invivibile quell’area. Invece il tratto tra piazza Carpegna e piazza Pio XI è stato preso in considerazione? Quale il destino della stazione Aurelia, quale quello di largo Micara, che sarebbe già una risposta?”.

I pullman al Colosseo e nei parcheggi delle scuole

Preoccupazioni sono state espresse anche dai consiglieri capitolini, come il presidente della commissione turismo Mariano Angelucci che ha ricordato come “su via Claudia, nella zona del Colosseo, ogni giorno ci sono 6-7 bus in divieto di sosta e non si cammina più”. In altri municipi ci sono parcheggi a ridosso delle scuole, come quello segnalato da Daniele Giustozzi, presidente della commissione municipale in XIV, come quello di via Castiglioni, nella zona della stazione di Monte Mario. “Ma non possiamo fare le strade scolastiche e mettere 23 pullman nelle pertinenze della scuola – ha obiettato, suggerendo in alternativa di aumentare gli spazi nel parcheggi di via Ipogeo degli Ottavi che “è vicino al Raccordo” e che è collegato alla stazione Valle Aurelia, che peraltro soffre il problema della sosta selvaggia dei bus turistici, con il treno FL3. Sul parcheggio di Monte Mario, si è intanto registrata l’apertura di Giovanni Zannola, il presidente della commissione mobilità capitolina: “il parcheggio di via Castiglioni va tolto dalla delibera senza se e senza ma” ha commentato. Per evitare “il caos” temuto dai municipio, restano da affrontare anche gli altri nodi segnalati.