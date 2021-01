Da oggi 14 nuove linee autobus a Roma. Ecco i percorsi delle linee S

Da oggi lunedì 18 gennaio, in concomitanza con la riapertura delle scuole, vengono attivati 14 nuovi collegamenti bus gestiti da Astral con bus Gran Turismo che collegano la periferia al Centro, in corrispondenza con i nodi di scambio Cotral e Trenitalia. Un'alternativa alle linee metro per potenziare la rete del trasporto pubblico. Sono attive nei giorni feriali. Dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Al sabato dalle ore 7.00 alle ore 10.00. A bordo sono ammessi i possessori di biglietti o abbonamenti Metrebus Roma o Lazio validi nella zona tariffaria A.

Ecco di seguito i percorsi:

Linea S01 - Dal capolinea della metro A Anagnina al nodo di scambio di Termini con fermata in viale Einaudi. Fermate: piazza di Cinecittà-Arco di Travertino-San Giovanni.

Linea S02 - Dalla fermata della metro B1 Sant'Agnese-Annibaliano al nodo di scambio Termini con fermata in viale Einaudi. Fermate intermedie: corso Trieste-piazza Fiume (via Calabria e via Viterbo)-via Boncompagni.

Linea S03 - Dall'Auditorium al nodo di scambio Termini con fermata in viale Einaudi. Fermate intermedie: viale Tiziano/via Flaminia-piazzale Flaminio-via Veneto.

Linea S04 - Dalla fermata della metro Parco di Centocelle MC a San Giovanni. Fermate intermedie: via Casilina altezza Torpignattara.

Linea S05 - Dalla fermata di via di Santa Galla (Garbatella) alla stazione Termini con fermata in via Giolitti. Fermate intermedie: Circonvallazione Ostiense e piazza di San Giovanni in Laterano.

Linea S06 - Dalla fermata alla stazione Aurelia al nodo di scambio della stazione Termini con fermata in viale Einaudi. Fermate intermedie: Cornelia (metro A)-Ottaviano (metro A)-Flaminio (metro A)-via Veneto.

Linea S07 - Dalla fermata di largo Saluzzo (Tuscolana) al nodo di scambio della stazione Termini con fermata in via Giolitti. Fermate intermedie: stazione Tuscolana (metro A) e San Giovanni (metro C).

Linea S08 - Dalla fermata di piazza Istria al nodo di scambio della stazione Termini con fermata in viale Einaudi. Fermate intermedie in viale dell'Università e viale delle Province.

Linea S09 - Dalla fermata della metro B Laurentina al nodo di scambio della stazione Termini con fermata in via Giolitti. Fermate intermedie: via Cristoforo Colombo altezza piazza dei Navigatori-Colombo angolo circonvallazione Ostiense- piazza San Giovanni in Laterano.

Linea S10 - Dalla fermata della metro B San Paolo (viale Baldelli) al nodo di scambio della stazione Termini con fermata in viale Einaudi. Fermate intermedie: Piramide (metro B) e Colosseo (metro B)

Linea S11 - Dalla fermata Ponte Mammolo della metro B al nodo di scambio della stazione Termini con fermata in viale Einaudi. Fermate intermedie: via della Lega Lombarda/Tiburtina, Verano-viale dell'Università.

Linea S12 - Dalla fermata di via Rossellini al nodo di scambio della stazione Termini con fermata in viale Einaudi. Fermate intermedie: Ojetti Primoli-Ionio (metro B)-Libia (metro B)-piazza Istria-corso Trieste- piazza Fiume (via Calabria e via Viterbo)-via Boncompagni.

Linea S13 - Dalla stazione Saxa Rubra al nodo di scambio della stazione Termini. Fermate intermedie: Corso Francia/Bodio-Flaminio (metro A)-via Veneto.

Linea S14 - Dalla fermata della Stazione Tiburtina (via Guido Mazzoni/capolinea Cotral) al nodo di scambio della stazione Termini con fermata in viale Einaudi. Fermate intermedie: stazione Tiburtina-Università.