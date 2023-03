Meno pullman in centro: il nuovo regolamento approda in Campidoglio

Il Campidoglio prepara una stretta sui bus turistici. L’assemblea capitolina è pronta a portare in aula il nuovo regolamento che la giunta Gualtieri aveva approvato la scorsa estate.

Il decoro e l'ambiente

A tutela del decoro e della sostenibilità ambientale il provvedimento prevede di limitare il numero di “torpedoni” che possono circolare nelle zone del centro cittadino. Avranno quindi un impatto sui bus turistici autorizzati a transitare nelle strade romane che, per farlo, dovranno sottostare a “procedure competitive” finalizzate a ridurne la quantità.

Cosa prevede il regolamento

I pullman che vogliono circolare in città dovranno, in base al nuovo regolamento, “essere dotati di dispositivi di rilevazione satellitare” si legge nel documento “forniti da Roma Capitale”. Inoltre dovranno esporre sulla parte anteriore un’apposita tabella indicante la tipologia del servizio e la denominazione della linea”. Invece i capolinea e le fermate devono essere “facilmente individuabili e differenziata” rispetto ai servizi di linea ordinari e gli oneri del loro posizionamento devono essere a carico dei gestori. Il loro posizionamento, infine, “deve essere concordato con l’ente proprietario della strada”.

Gli obiettivi del comune

“Il testo – ha spiegato l’assessore Eugenio Patanè - risponde agli obiettivi di carattere generale che vuole perseguire l’amministrazione, tra cui: la tutela del decoro urbano e della sostenibilità ambientale; la tutela dei diritti dell’utenza; la creazione di condizioni eque e non discriminatorie per l’accesso al mercato dei servizi di trasporto di persone soggetti ad autorizzazione amministrativa; uso degli spazi razionale e improntato ad un’ottica di intermodalità tra le varie componenti della mobilità cittadina”.

Gli open bus

“Con riferimento ai servizi di trasporto di gran turismo, i cosiddetti Open Bus ricadenti, in tutto o in parte, nelle aree centrali della Città -ha aggiunto Patanè - individueremo, grazie a professori universitari e a Roma Servizi per la Mobilità, i cosiddetti criteri di sostenibilità che, attraverso un algoritmo, determineranno poi il numero massimo di autorizzazioni che la città può sostenere. Tutto ciò al fine di tutelare i preminenti interessi pubblici all’interno delle zone racchiuse nel perimetro delle Mura Aureliane e in quelle circostanti la Città del Vaticano”. Il regolamento, secondo quanto comunicato dall’assessorato capitolino, sarà discusso in assemblea capitolina la prossima settimana o comunque non oltre la fine del mese.