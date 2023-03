Il Campidoglio affida il servizio dei bus di periferia: ecco chi subentra a Roma Tpl

Il Campidoglio affida i due lotti del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico, attualmente gestiti da Roma Tpl. Dopo l’esclusione della società Trotta Bus Services dal bando da mezzo miliardo pubblicato da Roma Capitale, il dipartimento mobilità sostenibile e trasporti ha pubblicato la determina di aggiudicazione assegnando i due lotti alle due associazioni temporanee di imprese formate da Autoservizi Troiani srl e Società Autolinee Pubbliche, e da Bus International Service srl e Autoservizi Tuscia.

A dare la notizia è stato l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, un annuncio che arriva a pochi giorni dalla scadenza dell’ennesima proroga con cui Roma Tpl ha gestito sino a oggi il servizio: "Il lotto 1 Est - ha detto Patanè - è stato aggiudicato al costituendo RTI formato da Autoservizi Troiani srl e Società Autolinee Pubbliche, mentre il lotto 2 Ovest al costituendo RTI formato da Bus International Service srl e Autoservizi Tuscia".

L'esclusione di Trotta a un mese dalla scadenza della proroga di Roma Tpl

Come detto, l’assegnazione delle linee periferiche aveva subìto una battuta d’arresto un mese fa a causa dell’esclusione della società Trotta Bus Services per "mancanza di requisiti in merito alla trasparenza". A settembre 2022 la società si era aggiudicata il bando relativo al lotto 2 ovest per gestire alcune linee periferiche per tutto il 2023, mentre il lotto 1 Est era stato affidato ad Autoservizi Troiani. Entrambe avrebbero dovuto subentrare a Roma Tpl, che dal 2014 ha in gestione il servizio e che continua a farlo dal 2018 con proroghe annuali, in forza di un bando che, per diversi motivi, non ha mai trovato aggiudicazione.

Le verifiche condotte su Trotta, però, avevano portato alla luce un’annotazione nel casellario delle imprese dell’Anac, cui si sono aggiunte una serie di segnalazioni relative a presunte irregolarità nella gestione dei servizi di trasporto, nel pagamento degli stipendi e verso l’Agenzia delle Entrate. A ottobre il dipartimento aveva chiesto proprio all’Agenzia delle Entrate di approfondire i controlli sulla società, ricevendo conferma che nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria erano presenti gravi violazioni.

Da qui l’esclusione, che aveva lasciato il Campidoglio con uno dei due lotti, il lotto due ovest, scoperto. A subentrare a Trotta Busitailia, del gruppo Ferrovie dello Stato, che si è classificata seconda. Entrambe le società prenderanno servizio ufficialmente il primo aprile.