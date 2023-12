Bus periferici a Roma, sottoscritto finalmente il nuovo contratto

Ricorsi e problemi post gara sembravano potessero dilatare i tempi all’infinito. Invece, poco prima della fine dell’anno, Roma ha la certezza che avrà, almeno per i prossimi 8 anni, centinaia di bus che serviranno le zone periferiche della città. Il dipartimento mobilità di Roma Capitale, mercoledì 27 dicembre, ha affidato il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, firmando il verbale di avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza.

Organizzazione del servizio

Il servizio è suddiviso in due lotti, la parte est e quella ovest della città, e sarà svolto da due operatori diversi. Complessivamente servirà i cittadini di Roma che vivono a cavallo del grande raccordo anulare e nei quartieri esterni al Gra con circa 30 milioni di km/vettura all’anno, equamente suddivisi tra i due lotti e che saranno eserciti su 100 linee di autobus servite da 514 mezzi complessivi. Questo determinerà che circa il 28% del tpl di Roma sarà stato affidato tramite gara pubblica. La gara, chiusa mesi fa, è stata vinta da Autoservizi Troiani, capofila per il “lotto 1 est”, e da Bus Intenational Service e Autoservizi Tuscia, capofila per il "lotto 2 ovest”.

Fine delle proroghe

Il servizio era ormai allo sbando e l’aggiudicazione della gara e la stipula del nuovo contratto rappresentano, probabilmente, la fine di un calvario per utenti e lavoratori. Questi ultimi, infatti, si erano anche ritrovati senza stipendio nei mesi scorsi. I pendolari, invece, hanno dovuto fare i conti con una mobilità precaria e linee che per settimane sono rimaste inattive. Il nuovo contratto durerà 8 anni e prevede un progressivo rinnovo della flotta che nel primo anno vedrà inseriti 148 bus elettrici e 72 ibridi e partire dal quinto anno di contratto l’intera flotta sarà elettrica. Tutto il personale che ha prestato servizio per Roma Tpl, che ha gestito per anni il servizio, sarà ricollocato secondo il principio previsto nella clausola sociale, senza alcun problema occupazionale.

Proroghe e ricorsi

La vicenda del servizio periferico degli autobus parte da lontano. È infatti dal 2018 che il servizio sarebbe dovuto andare a gara. Invece, grazie a continue proroghe, è rimasta in sella fino ad oggi Roma Tpl che, come detto, ha avuto non poche difficoltà, per usare un eufemismo, nel far muovere gli autobus. La gara arriva solo nel 2022, mezzo miliardo di euro per gestire il servizio per i prossimi 8 anni.

A vincere il lotto ovest è la compagnia Trotta Bus Service, soggetto che è stato poi escluso dal Comune di Roma. “per mancanza di requisiti in merito alla trasparenza”. Nello specifico, nel casellario delle imprese dell’Anac comparivano, a carico dell’azienda, presunte irregolarità nella gestione dei servizi di trasporto, nel pagamento degli stipendi e verso l’Agenzia delle Entrate. Il servizio veniva quindi affidato e tutti pensavano che questa vicenda fosse ormai risolta.

La Trotta Bus Service, però, decideva di presentare ricorso insieme all’azienda Busitalia, esclusa dalla gara. Poco tempo dopo, però, entrambe decidevano di non procedere col contenzioso legale, sbloccando di fatto la gara che era stata "congelata" in attesa del responso del Tar.

Aggiudicazione

La gara, ora, “è al sicuro”. Il servizio partirà con un periodo di affiancamento e transizione tra il vecchio e il nuovo gestore del servizio di circa 300 giorni, tuttavia l’amministrazione e gli operatori sono intenti a ridurre di molto questo periodo consentendo ai nuovi operatori di entrare presto nel pieno regime della gestione del servizio.

Nuovi investimenti

Soddisfatto l’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè: “La firma è un risultato molto importante per la città – dice in una nota - perché dopo 5 anni di proroga al vecchio operatore senza investimenti sui mezzi e sul personale che ha contribuito spesso alle carenze riscontrate, oggi affidiamo la gestione del tpl periferico ai nuovi vincitori del bando di gara per un periodo congruo a garantire la certezza industriale. Questo significa da subito nuovi investimenti sulle infrastrutture, su una nuova flotta di bus sempre più sostenibile, fino alla totale trasformazione in elettrico, che contribuirà ad abbattere il debito manutentivo delle aziende e sulle nuove assunzioni di autisti. Tutto questo renderà fin da subito più efficiente e puntuale il servizio nel rispetto della produzione chilometrica integrale prevista dal contratto. Ho peraltro chiesto ai nuovi operatori -che si sono resi disponibili- di garantire un aumento delle frequenze su alcune linee in alcuni quartieri che nel corso degli anni sono stati maggiormente penalizzati e per le quali quotidianamente mi arrivano sollecitazioni”.