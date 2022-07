"A Roma bus e metro gratis in autunno per aiutare lavoratori e clima"

Aiutare le famiglie alle prese con il caro benzina e il caro vita e incidere sulle emissioni, fornendo un contributo nella lotta contro il cambiamento climatico. Sono chiari gli obiettivi della proposta fatta ieri da Roberto Gualtieri nel suo intervento al congresso del partito socialista.

Cosa ha detto il sindaco Gualtieri

"Invece di discutere di cose assurde, come la giusta necessità di dotare Roma di un impianto moderno di termovalorizzazione per il trattamento dei rifiuti", ha premesso, "perché non ci si esercita a provare a capire cosa possiamo fare? Faccio un solo esempio: penso che sia possibile trovare delle risorse per fare quello che sta facendo la Germania di Olaf Scholz e la Spagna di Pedro Sanchez e realizzare un investimento forte per avere la gratuità o quasi gratuità del trasporto pubblico, dei treni, degli autobus durante l'autunno, quando ci saranno le scuole che riaprono, per dare un aiuto concreto ai lavoratori, alle persone con i redditi più bassi, e si dà un contributo concreto alla lotta per il mutamento climatico".

Cosa stanno facendo Germania e Spagna?

Roma quindi vuol farsi capofila di una proposta sul modello del Klimaticket tedesco o dei trasporti gratis in Spagna. In Germania si è scelto di fissare a 9 euro il prezzo per viaggiare liberamente su tutti i treni e gli autobus del trasporto locale e regionale. In Spagna invece per cercare di limitare i consumi energetici privati si è deciso di portare al 100 per cento il sussidio pubblico sugli abbonamenti per il trasporto ferroviario statale a corta e media percorrenza. Questo comporterà dal primo di settembre al 31 dicembre la gratuità negli abbonamenti.

Chi paga?

I soldi per questa misura arriverebbero dal governo con il quale, evidentemente, Gualtieri vuole confrontarsi. Una misura per l'autunno che arriverà in contemporanea con le prime limitazioni che porteranno la capitale verso l'Ecopass per entrare in centro entro il 2025.

A Roma si stima in circa 2 milioni il numero di auto che quotidianamente attraversano Roma, a fronte di 1500 autobus di superficie. Una flotta che, come descritto ieri da RomaToday Dossier, è tra le più inquinanti d'Europa, seconda solamente a Berlino.