La onlus contro Patané: "Generalizza sui rom, è anticamera del razzismo"

"Non sono persone civili". E ancora: "Il campo rom di via Candoni a Magliana va delocalizzato". Sono queste le considerazioni, fatte dall'assessore alla mobilità e ai trasporti di Roma Capitale, che hanno mandato su tutte le furie Arci Solidarietà. Tra il 5 e il 6 gennaio sette vetture nuove dell'Atac, in sosta nel deposito adiacente all'insediamento, sono state danneggiate e messe fuori uso.

Sassaiole e vandalismo contro i bus Atac a via Candoni

Ormai gli episodi di vandalismo contro i mezzi Atac alla Magliana sono ricorrenti. Ad agosto scorso capitò due volte a distanza di pochi giorni, ancora prima ad aprile, mentre durante la campagna elettorale che portò poi alla vittoria di Roberto Gualtieri, l'ex autista e allora candidata Micaela Quintavalle denunciò 32 casi, in crescita esponenziale rispetto al passato. Per questo Patanè ha reagito con "stizza", ribadendo la necessità di spostare il campo. "Situazione che non cambia ed è pericolosa - ha scritto su Facebook l'assessore - l'unica soluzione è delocalizzare quel campo rom che, come sostenuto più volte anche da questore, prefetto e comandante dei carabinieri, non può stare accanto ad un obiettivo sensibile".

Patané e i rom "incivili", Arci: "Siamo sconcertati"

Poi la frase che ha particolarmente indispettito l'Arci, che dall'inizio degli anni '90 e fino al 2015 ha portato avanti diversi progetti di scolarizzazione nelle comunità rom, sinti e caminanti e ha preso parte al tavolo di co-programmazione aperto dal Comune per il superamento delle baraccopoli: "Diversi abitanti hanno dimostrato a più riprese di non essere persone civili". Arci Solidarietà, sempre utilizzando Facebook, va dura contro Patanè: "Siamo sconcertati - scrivono - nel leggere le accuse di inciviltà dall'assessore nei confronti dell'intera comunità residente presso il villaggio della solidarietà di via Luigi Candoni. Quando si parla di rom, per l'ennesima volta, si scivola nel generico estendendo le responsabilità individuali all'intera comunità". Va ribadito, per onor di cronaca, che Patanè si è limitato a scrivere "diversi abitanti".

"La semplificazione è da sempre anticamera del razzismo"

Ma a quanto pare ciò che infastidisce di più l'associazione è l'invasione di campo dell'assessorato alla mobilità e ai trasporti: "E' in corso un progetto - continua Arci Solidarietà - promosso dalla stessa giunta di cui Patanè fa parte, volto alla chiusura del villaggio e alla sistemazione delle persone in soluzione abitative dignitose e rispettose dei diritti, anche dei e delle rom! Varrebbe forse fare uno sforzo maggiore e congiunto per accelerare i tempi di chiusura e avvio di percorsi di reale inclusione, invece di inseguire la destra su temi ad essa cari, specialmente in campagna elettorale". Arci aggiunge poi che "le semplificazioni sono da sempre l'anticamera del razzismo - la stoccata - e che tali parole siano espresse da un componente della Giunta di centro-sinistra è fatto ancor più grave".