I bus di Atac in soccorso di Cotral in caso di guasti alla Roma-Lido

Atac corre in soccorso di Cotral per garantire i collegamenti tra Ostia e Roma in caso di disservizi della Roma-Lido. Lo ha stabilito Roma Capitale, rispondendo all’appello lanciato dal presidente del X Municipio, Mario Falconi, dopo il doppio guasto che si è verificato mercoledì prima nella tratta Lido Centro - Acilia e poi in quella Vitinia - Lido Centro.

Falconi era intervenuto dopo le numerose segnalazioni sulla mancanza di bus sostitutivi che potessero accogliere tutti ii passeggeri: con la Roma-Lido ferma tra Ostia e Acilia i passeggeri sono stati dirottati verso l’Ostiense per prendere le navette sostitutive promesse da Cotral, ma ben poche ne sono passate e decine di persone sono rimaste lungo la strada in attesa di mezzi fantasma. Da qui la richiesta di potenziare il servizio, fondamentale per gestire i più frequenti guasti che si verificano sulla nuova “Metromare”.

“Roma Capitale ha dato la disponibilità a supportare in casi di emergenza, attraverso navette sostitutive di Atac che ringrazio per la disponibilità, l’importante azione di Cotral sulla Roma-Lido per evitare quanto più possibile i disagi ai passeggeri”, ha annunciato Eugenio Patanè, assessore capitolino alla Mobilità.

“La decisione di Roma Capitale e Atac - ha aggiunto Patanè - si inserisce nel quadro complessivo del grande lavoro che la Regione Lazio sta portando avanti nella riqualificazione della Roma-Lido, sia dal punto di vista infrastrutturale che per l’acquisto di nuovi convogli. Un impegno che necessita di tempo, ma che porterà certamente ad una rivitalizzazione della tratta e ad una maggiore efficienza dei collegamenti tra Porta San Paolo e il mare”.