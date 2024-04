Arrivano i bus "a chiamata". Come funzionerà il primo test su Roma

Dove le fermate del bus sono troppo lontane da raggiungere a piedi, sarà possibile arrivarci con un mini bus da chiamare in tempo reale, o da prenotare in anticipo. Massimina, a partire da maggio, sperimenterà un nuovo servizio di trasporto pubblico "a chiamata". Quasi come dei taxi che aiuteranno i residenti del quadrante a prendere i normali autobus Atac portandoli alle pensiline. Il quartiere di Roma ovest, tra via Aurelia e via Portuense, ha un problema in questo senso: le strade sono troppo strette per il passaggio dei mezzi ordinari e raggiungere le fermate per andare a lavoro, o a scuola, ogni mattina diventa un'impresa se non è si è muniti di macchina.

Si tratta in realtà di un vecchio progetto del M5s, che chiese nel 2019 uno studio di fattibilità a Roma servizi per la mobilità. Finito nel cassetto dei sogni da realizzare, lo ha ritirato fuori la giunta attuale. Sarebbe già dovuta iniziare da gennaio, ma la partenza è slittata. Maggio è l'ultima possibilità, dal momento che il test durerà sei mesi e che i fondi europei, un milione di euro, sono disponibili solo fino al 31 ottobre. A spiegarlo gli stessi tecnici di Roma mobilità e del dipartimento capitolino durante l'ultima commissione municipale che si è svolta sul tema lo scorso febbraio. Dopodiché si ragionerà se mantenere il servizio, con quali soldi, e se estenderlo ad altri quadranti della città che presentano problematiche simili a quelle di Massimina.

Come funzionerà?

I dettagli sul funzionamento sono ancora da mettere a punto. Sicuramente servirà la Metrobus Card Roma e un abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico. L'utente dovrà poi registrarsi su un'applicazione per ricevere il codice apposito, da comunicare per effettuare la prenotazione. Il conducente quindi si fermerà solo nelle fermate che arrivano tramite app. Gli spostamenti dovrebbero essere garantiti dalle ore 5.30 alle 24 dal lunedì alla domenica, festività incluse.

In merito al periodo scelto per effettuare la sperimentazione si sono levate critiche in municipio. "Testare il servizio tra maggio e ottobre vuol dire escludere l'utenza scolastica" hanno osservato diversi consiglieri durante la commissione Mobilità di febbraio. La finestra prescelta, come spiegato dai tecnici, è in realtà obbligata, dato che i fondi scadono a fine ottobre e il test dovrà durare sei mesi.