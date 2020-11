La linea 100 diventa permanente. E la sindaca celebra i 100 milioni di viaggi programmati con Moovit

Torna attiva la linea bus 100. E stavolta sarà permanente. Negli anni passati utilizzata solo come "linea shopping" sotto le feste di Natale, collega il rione Prati al centro storico della città con i minibus elettrici.

Un ritorno presentato in videoconferenza dalla sindaca Virginia Raggi questa mattina da villa Borghese. Per l'occasione Raggi ha anche ricordato la "proficua collaborazione" instaurata negli ultimi anni con l'App per la mobilità urbana Moovit che festeggia i 100 milioni di viaggi pianificati nella Capitale. Combina tutte le opzioni di mobilità disponibili nell’area di Roma, andando a proporre ai romani e ai turisti il tragitto più intelligente e conveniente per raggiungere la propria destinazione.

"Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo importante nella città di Roma" commenta Samuel Sed Piazza, responsabile italiano di Moovit. "Milioni di persone si sono affidate alla nostra App in quest'area che tra le capitali europee risulta essere una delle più vaste e complesse per via della sua articolazione disomogenea. Le scelte recenti dell’Amministrazione capitolina di puntare sulla mobilità sostenibile, promuovendo nuovi mezzi di micromobilità che si integrano con la rete di trasporto pubblico preesistente, vanno sicuramente a semplificare la vita di tanti cittadini che necessitano di spostarsi quotidianamente nella Capitale".

"Oggi - ha detto Raggi - festeggiamo il numero 100 che unisce Moovit e Atac, che da poche settimane ha rimesso in strada i bus della linea 100 e detta la linea dello shopping, tra Prati e centro. È una linea completamente elettrica, con minibus, che da quest'anno diventa permenente e non più solo durante il periodo natalizio. Inoltre è una linea che si sfrutta molto bene perchè tocca molti altri nodi di scambio come la linea A alla stazione di Barberini".

I bus della linea 100 sono stati recuperati dopo alcuni anni in rimessa. Sono stati dotati di nuove batterie e rinnovati nel look. La linea 100, attiva in centro città dal 12 ottobre, è una circolare servita con capolinea in via di Porta Pinciana.

Il percorso del 100

Ha un capolinea unico in via di Porta Pinciana e percorreranno via Ludovisi, via Veneto, via del Tritone, via Due Macelli, via della Mercede, via delle Convertite, via dei Prefetti, via Monte Brianzo, via Vittoria Colonna, piazza Cavour, via Cicerone, largo Fontanella Borghese, via del Corso, largo Chigi, via del Tritone, via Veneto e via di Porta Pinciana. La linea sarà attiva dal lunedì al sabato tra le 9 e le 20.