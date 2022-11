Taxi ed ncc a prezzi scontati a Roma a dicembre: come ottenere i buoni viaggio

Anche la rete di taxi e ncc cittadina aderisce al piano mobilità che la giunta Gualtieri ha previsto per Natale.

Nell’ottica di facilitare gli spostamenti di romani e turisti, e di evitare che il centro venga invaso da auto private, il Campidoglio ha messo a punto un pacchetto di misure finalizzate a incentivare l’utilizzo del sistema di trasporto pubblico e di mezzi alternativi a quelli privati, tra cui quelli in sharing e appunto taxi ed ncc.

Quali sono gli sconti

Dal primo dicembre e sino al 31 dicembre, per chi utilizzerà le auto bianche (o quelle nere) sono previsti sconti sotto forma di buoni viaggio che partono dal 50% per tutti i cittadini maggiorenni, per un massimo di 20 euro a corsa (si pagherà dunque 10 euro una corsa da 20, mentre sopra i 20 euro non scatta lo sconto), e che salgono al 100% per le persone con disabilità, a patto che il valore della corsa non sia superiore ai 40 euro.

Come ottenere i buoni viaggio

Il plafond a disposizione consente un massimo di 2 buoni viaggio al giorno, per un massimale mensile di 400 euro. I pagamenti dovranno avvenire in via elettronica tramite carta di credito o bancomat, e richiedono la registrazione tramite Spid, Cie o Cns su buoniviaggioroma.romabilita.it.