Stop al buono casa, il Comune avvisa i proprietari: 200 famiglie a rischio sfratto

Tra il 2014 e il 2015 diverse famiglie, molte di queste ospitate nei CAAT (i centri di assistenza alloggiativa temporanea) erano riuscite a trovare una casa decorosa grazie all'aiuto del Comune. Fino a 800 euro al mese più un una tantum di 5.000 euro per affrontare le spese iniziali, comprare l'arredamento e depositare la cauzione ai proprietari, così da poter uscire dall'emergenza abitativa. Dopo 8 anni, però, il Campidoglio dice basta: i termini sono scaduti, la borsa si chiude e il rischio, per circa 200 nuclei economicamente fragili, è di finire in strada o in qualche occupazione abusiva.

A denunciare la brutta novità è Francesca Danese, stavolta non nel suo ruolo di portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio ma di ex assessora alle politiche sociali della giunta Marino: "Nel 2015 abbiamo provato a buttare giù un piano casa - ricorda - dando 258 alloggi e iniziando a chiudere gli ex residence, che ci costavano 1.800 euro al mese per buchi indecorosi di 30 mq, in totale 43 milioni di euro l'anno". Luoghi insalubri, fatiscenti, piccoli: "In alcuni casi erano ex uffici con le pareti in cartongesso - continua Danese a RomaToday - dove i bambini crescevano isolati, senza poter vivere una socialità sana, normale. Allora ho preso una delibera al tempo abbozzata dall'assessore alla casa Daniele Ozzimo e l'ho ampliata". Si trattava della 150 del 2014, integrata poi dalla 359 del 2015: si iniziano a chiudere i CAAT e viene dato un contributo ai proprietari che firmano un contratto di locazione a canone concordato con inquilini in emergenza abitativa". A distanza di 8 anni, però, le cose cambiano e i contributi vengono meno.

Fino a 800 euro al mese per l'affitto e 5.000 euro per le spese

Il Comune dal 2015 si è quindi fatto carico di coprire la quasi totalità delle locazioni, inviando i bonifici direttamente ai proprietari. Inoltre, ha messo mano alla borsa per acquistare - dove necessario - anche il mobilio. Il contributo, però, doveva durare 4 anni, rinnovabile per altri 4 (scadenza confermata anche dalla giunta Raggi con una memoria di giunta del 2020) e nel frattempo il Campidoglio si impegnava a trovare un alloggio popolare ai richiedenti, già inseriti nella graduatoria Erp. Senza che nessuno se ne accorgesse, siamo arrivati alla fine degli otto anni e da febbraio sono partite le prime lettere ai proprietari e agli inquilini.

L'appello dell'ex assessora a Gualtieri e Zevi

"Ora che i proprietari sanno che non riceveranno più il buono - lancia l'allarme Danese - gli inquilini verranno sfrattati o i contratti in scadenza non rinnovati. E questa gente, in condizioni economiche molto precarie, come la trova un'altra casa? Chi glielo fa un nuovo contratto di locazione senza alcuna garanzia? Famiglie che vivono a Montesacro, sull'Appia, a San Giovanni, sulla Prenestina, a San Paolo. Ovunque, in case dignitose, dove i figli crescono e vanno a scuola, fanno sport. Domani potrebbero finire in macchina o per strada". In una delle lettere arrivate, in questo caso ad un proprietario in zona Porta Medaglia, IX municipio, il Comune chiede anche la restituzione della cauzione depositata a inizio contratto, pari a 1.200 euro. "Mi appello a Gualtieri e Zevi affinché trovino una soluzione al più presto", conclude l'ex assessora.

I sindacati sul piede di guerra: "Zevi ci dica come pensa di affrontare l'emergenza"

Esploso il bubbone, la maggioranza Pd cerca di correre ai ripari. Intanto convocando una commissione patrimonio e politiche abitative per venerdì 24 marzo alla quale sono invitati a partecipare non solo l'assessore Tobia Zevi, il direttore del dipartimento patrimonio e della direzione emergenza abitativa (rispettivamente Tommaso Antonucci e Massimo Ancilotti, quest'ultimo firmatario delle lettere di disdetta del buono casa), ma anche i rappresentanti delle sigle sindacali che nel 2015 contribuirono a mettere a sistema il contributo, ovvero Sicet, Sunia, Uniat e Unione Inquilini. "Ci chiediamo quale sia la strategia dell'assessore - dichiara Emiliano Guarneri di Sunia Roma - per la gestione dell'emergenza abitativa, visto che ad oggi non c'è un protocollo per la gli sfratti, il Governo ha cancellato i provvedimenti di supporto alla locazione e alla morosità incolpevole e ora si aggrava l'emergenza con la fine del buono casa". Pasquini di Unione Inquilini ribadisce che "in questi 8 anni pochissimi nuclei, che si trovavano più in alto in graduatoria, hanno ricevuto una casa. Queste famiglie erano uscite dai residence con l'obiettivo di far risparmiare il Comune e di finire in una casa popolare, alla quale hanno diritto. Ma per oltre l'80% di loro non è cambiato nulla e adesso rischiano di essere sfrattati".