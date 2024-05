Regione Lazio, il Pd a Rocca: "Che fine hanno fatto i buoni sport?"

Nel 2020 la Regione Lazio di Nicola Zingaretti aveva istituito un fondo per finanziare buoni sport per giovani appartenenti a famiglie più in difficoltà dal punto di vista economico. E' andato tutto bene per due anni, poi più nulla. I motivi? Li scopriremo a giorni, quando l'assessora competente Elena Palazzo risponderà in aula all'interrogazione della Pd Eleonora Mattia.

Buoni sport per fragili

Nel frattempo, possiamo anticipare che in maniera non ufficiale l'assessorato ha fatto sapere che il finanziamento ripartirà, già entro il 2024 e più nutrito rispetto a quanto stanziato precedentemente. Modalità, tempistiche, criteri ancora ignoti. I buoni sport per giovani e meno giovani più fragili, appartenenti a famiglie con redditi ISEE certificati bassi, torneranno ad essere distribuiti dopo una pausa di tre anni.

Oltre 5mila erogazioni in due anni

La misura, come ricorda la dem Mattia, aveva dato buoni frutti: "Tra il 2020 e il 2021 - spiega la consigliera - sono stati erogati 5.160 buoni per un totale di 2.130.000 euro. L'86,79% che ne ha beneficiato sono stati minori, il 12,69% persone con disabilità, lo 0,52% persone over 65". Tutte categorie molto ben inquadrate, destinatarie di una scelta amministrativa e politica che, in epoca di pandemia, voleva dare una mano a chi non sarebbe riuscito a permettersi corsi in palestra o negli impianti sportivi del territorio.

Finanziamento da 280mila euro

"Le famiglie però dovrebbero poterne beneficiare nell'anno in corso, ma siamo ormai quasi a fine anno scolastico e oggi non risulta siano stati assunti gli atti amministrativi per individuare un soggetto attuatore". L'attuale amministrazione di centrodestra aveva rifinanziato i buoni con 280mila euro, un emendamento al bilancio (legge di stabilità n. 23/2023) "firmato da me ma mai attuato", specifica Eleonora Mattia. L'atto, quindi, aveva rimesso in gioco la possibilità di sovvenzionare minori in situazioni di disagio sociale, economico e disabili, oltre che persone anziane. Ma a distanza di mesi la macchina amministrativa non si è messa in moto. A giorni se ne saprà di più.