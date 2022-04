Sbloccati i rimborsi ai tassisti per i buoni viaggio

Buone notizie per i tassisti e gli autisti Ncc che avevano aderito alla campagna “buoni viaggio”. Il 30 marzo Romatoday aveva dato spazio alle associazioni di categoria per espimere il malumore dei tassisti che si sentivano “beffati” del Campidoglio. Perché, nonostante le promesse, fino a quel momento nessun operatore aveva ricevuto un euro di rimborso. Il clima è ora cambiato. Il giorno successivo alla pubblicazione dell'articolo, i soldi, sono infatti iniziati ad arrivare.

I rimborsi e la campagna

“I primi bonifici sono arrivati il 31 marzo” ha fatto sapere Alessandro Atzeni, rappresentante della Uil trasporti di Roma e del Lazio. A tre mesi dal termine dell’iniziativa promossa dall’amministrazione capitolina, gli operatori che avevano deciso di aderirvi, stanno ottenendo quanto era stato pattuito. La campagna del comune, avviata il 6 ottobre 2021, prevedeva tariffe scontate per alcune tipologie di passeggeri, come le donne, gli over 65 e le persone con disabilità. A loro veniva offerta la possibilità di viaggiare avendo una riduzione del 50% sul costo della corsa.

Il motivo del ritardo

Il pagamento della differenza, finanziato dal governo, doveva essere corrisposto agli operatori di Taxi ed Ncc dal Campidoglio. Ma ci sono stati dei ritardi imputabili ad una serie di controlli, aveva chiarito l’assessore ai trasporti Eugenio Patanè, su “alcuni aspetti anomali, riscontrati nell'ambito dell'espletamento del servizio da parte di una minoranza di operatori”. Alla spiegazione era seguita la promessa di far partire i bonifici entro una settimana.

L'incontro del 29 marzo

Il pagamento non é però stato corrisposto nei tempi annunciati e così le nuove rassicurazioni fornite il 29 marzo, dal presidente della commissione consultiva, un delegato dell’assessore Patanè, non hanno contribuito a distendere gli animi dei tassisti che si sono sentiti “beffati dal Campidoglio”. Questa volta, però, la promessa è stata mantenuta.

L'impegno del Campidoglio

Il pagamento dei rimborsi chiude così la vicenda e consegna un lieto fine ad un'iniziativa che ha consentito a molti romani di viaggiare a prezzi dimezzati. L'assessorato di Patanè ha infatti reso noto l'intenzione di voler riproporre la campagna anche nel 2022. E con l'arrivo dei bonifici ha aggiunto di volersi assumere “l’impegno di snellire la procedura per fare in modo che, la prossima volta, gli operatori siano pagati in maniera sicuramente più celere”.