Scuola, aumentano i buoni libro: fino a 195 euro per ogni studente

Aumentano i buoni libro per studentesse e studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. La giunta Gualtieri ha approvato l'incremento del controbuto che passa a 177 euro per il triennio delle superiori e a 195 euro per medie e biennio.

Chi beneficia dei buoni libro e a quanto ammontano

A beneficiare dei buoni per l'acquisto dei libri di testo sono, come ogni anno, gli appartenenti a nuclei familiari con un indicatore Isee non superiore a 15.493,71 euro. Nel 2021 le somme andavano da un minimo di 60 ad un massimo di 140 euro in base a varie fasce di appartenenza, ora il provvedimento stabilisce 195 euro per ciascun alunno delle medie e del biennio delle superiori e 177 euro per ogni alunno del triennio superiore. Le fasce quindi diventano solo due (scuola dell'obbligo e triennio superiore) e per la prima volta il Campidoglio darà fondo al budget regionale. Il buono libri viene erogato in formato digitale Pdf e dovrà essere utilizzato presso le librerie convenzionate, portando con sé il documento di identità.

“Con l’inizio del nuovo anno scolastico interveniamo con un forte aumento dei contributi destinati all’acquisto di libri di testo - commenta il sindaco Gualtieri - arrivando anche a triplicarli per alcune famiglie. Ora, per la prima volta, Roma Capitale prevede di sfruttare per intero tutte le risorse disponibili per questo obiettivo così importante".

“Fino allo scorso anno Roma Capitale utilizzava meno della metà delle risorse a disposizione per il diritto allo studio delle ragazze e dei ragazzi meno abbienti - aggiunge l'assessora alla scuola Claudia Pratelli -. Una situazione che andava affrontata, soprattutto a fronte delle grandi diseguaglianze che attraversano la nostra città e dell’allarme povertà educativa, che proprio negli anni del Covid si è fatto più forte. Con questo provvedimento interveniamo in modo deciso per potenziare il supporto alle famiglie e garantire il diritto allo studio dei ragazzi e delle ragazze".

Le domande si potranno presentare da venerdì 2 settembre fino al 30 settembre 2022 e dovranno essere inoltrate all'amministrazione Capitolina attraverso il portale istituzionale di Roma Capitale: https://www.comune.roma.it/ web/it/scheda-servizi.page? contentId=INF38274&stem= diritto_allo_studio.