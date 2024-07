La “buona movida”, il Campidoglio lancia una nuova campagna: è a fumetti

L’ordinanza che impone l’obbligo di chiusura dei “minimarket” tre le 22 e le 5 del mattino è già in vigore. Ma non è quello l’unico strumento con cui l’amministrazione cittadina mira a contrastare fenomeni che sono all’origine della “malamovida”.

La nuova campagna del Campidoglio

Quest’anno il Campidoglio ha deciso di lanciare un’apposita campagna. Sarà comunicata con affissioni e pubblicazioni sui canali social, con l’obiettivo di raggiungere soprattutto i giovani tra i 12 ed i 18 anni. Sono gli utenti che l’amministrazione vorrebbe sensibilizzare lanciando messaggio sulla #buonamovida, slogan che è stato scelto per questa compagna.

Il soggetto individuato è risultato vincitori di un concorso. Promosso da Roma Capitale, la gara è stata lanciata dall’associazione ‘Paolo Ettorre - Socially Correct’, con il supporto dell’agenzia creativa ‘Saatchi & Saatchi’. Obiettivo di questa sinergia è stato quello di trovare un soggetto con un linguaggio immediatamente riconoscibile dalle giovani generazioni.

È nato così “Frank”un persona a fumetti ironico che rappresenta una sorta di gusta-feste. Questo personaggio, partorito da Rebecca Geri (Art director) e Camilla Pietrosanto (Copywriter) due studentesse della nuova Accademia delle belle arti, punta a stimolare riflessioni, fanno sapere dal Campidoglio, “grazie all’uso di un linguaggio dai toni diretti, coinvolgenti e informali.

I consigli utili per la buona movida

La campagna di comunicazione “Frank, l’amic* che ti rovina la serata”, indica alcuni buoni consigli che, i giovani, dovrebbe seguire quando un loro amico ha esagerato con l’alcol. Cosa fare in questi casi? “Fallo sedere, va bene anche sul marciapiede”, “dagli da bere tanta acqua e da mangiare qualche crackers” si legge nel decalogo. Ed ancora “se ha bisogno di vomitare, dagli un sacchetto e stagli vicino” ma soprattutto “non permettergli di bere ancora e, meno che mai, di guidare”. Questi ed altri suggerimenti sono trasmessi, sotto forma di fumetto, ai giovanissimi con un obiettivo dichiarato: fare in modo che la serata non degeneri, trasformandosi nell’ennesimo episodio di “malamovida”.