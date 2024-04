Per il bunker di Villa Ada la riapertura è lontana. La Sovrintendenza: "Servono lavori strutturali"

Chi sperava che all’apertura del bunker di Villa Torlonia, inaugurato dopo i lavori di manutenzione lo scorso 4 aprile, sarebbe seguita a breve distanza quella del rifugio antiaereo di Villa Ada, rimarrà deluso. La riapertura del bunker dei Savoia, infatti, non è imminente. E non ci sono, al momento, tempi certi. Il dato è emerso dalla commissione capitolina Cultura del 10 aprile, a cui hanno partecipato anche Federica Pirani, direttrice del Patrimonio artistico delle ville storiche della Sovrintendenza e Claudio D’Andrea, del Dipartimento Ambiente.

Bunker di Villa Ada: gli ultimi aggiornamenti

Il bunker di Villa Ada è chiuso da marzo 2021, a seguito della scadenza della convenzione tra Roma Capitale, la Sovrintendenza e l'associazione Roma Sotterranea per l'apertura, la gestione e la valorizzazione dei bunker storici della città. Dopo la riapertura del rifugio di Mussolini a Villa Torlonia, che secondo quanto riferisce Pirani ha già registrato il boom di prenotazioni, la commissione Cultura preme per conoscere i tempi della riattivazione del bunker dei Savoia: “Potrebbe essere un altro grande risultato di questa Amministrazione”, sottolinea la presidente Erica Battaglia. Ma per appuntarsi questa medaglia al petto, l’Amministrazione Gualtieri dovrà aspettare, perché a Villa Ada la situazione è molto più complessa rispetto a Villa Torlonia: “La Commissione stabili pericolanti ha chiesto di intervenire con alcuni lavori strutturali” spiega Pirani. Interventi che, come spiegato da D’Andrea del Dipartimento Ambiente, riguardano “la messa in sicurezza delle alberature e dei percorsi di accesso al bunker”.

Il passaggio di competenze

La soluzione migliore, per procedere in modo spedito con i lavori, come spiegato da Pirani, è stata individuata il 24 marzo, in occasione dell’ultimo tavolo di concertazione tra Sovrintendenza e Dipartimento Ambiente, sulle ville storiche: “Visto che la maggior parte degli interventi sia con fondi Pnrr che sui manufatti di Villa Ada è di competenza del Dipartimento Ambiente – chiarisce – si è deciso di trasferire a questo Dipartimento anche le competenze del bunker. Nel progetto, oltre alla messa in sicurezza, c’è anche la creazione di percorsi vegetazionali storici che uniscano il bunker alla torretta del Roccolo”. Una volta completato questo passaggio di consegne, il Dipartimento potrà procedere all’avvio dei lavori che, dovrebbero concludersi per la fine del 2024: “Purtroppo non è possibile garantire un immediato accesso alla struttura – sottolinea D’Andrea – anche se da parte nostra c’è tutta l’intenzione di rendere di nuovo fruibile il bunker anche attraverso patti di collaborazione per la gestione con privati e associazioni”. Dunque è molto probabile che la riapertura del rifugio antiaereo di Villa Ada slitti alla fine del 2024, se non addirittura all’anno successivo. Dalla commissione è emersa comunque la volontà di convocare, nelle prossime settimane, una commissione congiunta Cultura-Ambiente per avere aggiornamenti più dettagliati sui lavori. I chiarimenti del Dipartimento e della Sovrintendenza non hanno comunque convinto tutti: “Mi sarei aspettato maggiore chiarezza sui tempi – attacca il consigliere di Fratelli d’Italia, Stefano Erbaggi – almeno in modo orientativo”.

La storia del bunker di Villa Ada

Il rifugio antiaereo di Villa Ada nasce per volontà della famiglia reale Savoia, che aveva la sua residenza all’interno del grande parco di Roma. Fu realizzato tra il 1940 e il 1942, quando il rischio di incursioni aeree sulla Capitale iniziò a farsi più concreto. Era adibito esclusivamente ad uso della famiglia reale. Fu edificato in direzione nord rispetto alla Palazzina Reale, ad una distanza in linea d'aria di circa 350 metri e venne scavato all'interno del banco tufaceo di una collinetta detta Colle delle cavalle madri. La principale particolarità del bunker, grazie a questa caratteristica, era quella di poter accogliere al suo interno delle autovetture. La struttura, che si sviluppa totalmente in sotterraneo per più di 200 metri quadri, ha una forma più o meno circolare. Il bunker già in passato era stato chiuso al pubblico per oltre 300 giorni, per poi riaprire grazie a un accordo triennale partito nel 2018.