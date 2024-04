Bug informatico all'anagrafe di Roma, dopo tre settimane i servizi dovrebbero tornare regolari

Dopo lo “spegni e riaccendi” si è tentata la strada di migrare tutti i dati da un’altra parte. Solo oggi, lunedì 15 aprile a partire dalle 8:00 circa, si scoprirà se la scelta ha funzionato. Una sorta di "giorno del giudizio" per i serviizi anagrafe, stato civile ed elettorale di Roma, andati in tilt ormai dallo scorso lunedì 25 marzo. Tre settimane di passione per i cittadini alle prese con l’impossibilità di avere certificati o rinnovare carte d’identità. Storia simile per i dipendenti, chiamati a trascrivere a mano gli atti e a scannerizzare migliaia di documenti per il passaggio al nuovo database.

Momento della verità

Oggi, a partire dalle otto del mattino, i servizi dovrebbero tornare alla normalità una volta per tutte. Alla fine, dopo diversi tentativi, compreso quello di spegnere e riavviare il sistema, si è deciso di fare una sorta di backup dei dati ed inserirli in un nuovo database. In questo modo si dovrebbe ovviare al bug che ha mandato ko il sistema, avvenuto in seguito ad un aggiornamento del software sulla cybersecurity. Condizionale d’obbligo visto che, almeno fino a scorsa settimana, gli addetti ai lavori ancora non erano riusciti a risolvere il problema del software della banca dati di Roma Capitale, gestita da un colosso informatico americano. Un bug che impediva al programma di rispondere alle interrogazioni del Sipo, l’applicativo in uso all’anagrafe.

Arretrati

E se già prima di questi problemi c’erano problemi con i rinnovi della carta d’identità, ora si dovrà cercare di lavorare tutte le pratiche rimaste bloccate ormai dal 25 marzo per recuperare l’arretrato. Si parla di circa 7mila atti in attesa di scannerizzazione da inserire nel sistema informativo per non parlare di cambi di residenza online e rilascio di tessere elettorali in vista delle prossime europee. Un vero e proprio uragano che si è abbattuto su uffici e cittadini.

Banco di prova

Nei giorni scorsi, l’assessore al personale di Roma Capitale, Andrea Catarci, avevo scritto al gabinetto del sindaco per chiedere di trovare una soluzione definitiva per la piattaforma Sipo. Così, a distanza di giorni, si è arrivati alla soluzione più semplice e che, probabilmente, si sarebbe dovuto prendere sin da subito: prendere tutti i dati e spostarli da un’altra parte. Già durante la mattina si capirà se i servizi sono tornati completamente attivi o se permangono ancora delle criticità.