Bufera su Raggi per la propaganda filorussa: "Non può presiedere la commissione Expo 2030"

La sua nomina a capo della commissione speciale Expo 2030 aveva creato più di un mal di pancia, soprattutto tra i banchi della maggioranza. Ora Virginia Raggi è finita nuovamente nell'occhio del ciclone e la sua carica messa in discussione per alcune posizioni ambigue sul conflitto tra Russia e Ucraina, tanto da spingere la capogruppo della lista Calenda, Flavia De Gregorio, ad abbandonare la commissione. E la sua omologa del Pd, Valeria Baglio, a chiedere "chiarimenti o smentite". Che arrivano nel pomeriggio dalla diretta interessata, su Facebook: "Non sono filo-putiniana o filorussa, mi si vuole affibbiare questa etichetta per delegittimarmi".

I post pro-Putin di Raggi nella chat grillina

Il motivo? Come riportato da Repubblica oggi, mercoledì 30 marzo, durante la giornata di martedì l'ex sindaca e garante nazionale del M5S avrebbe condiviso nella chat WhatsApp dei Cinquestelle almeno cinque diversi post che rilanciano la propaganda filorussa rispetto alla guerra in Ucraina. Zelensky, presidente del Paese invaso dall'armata putiniana lo scorso 24 febbraio, sarebbe - insieme al suo Ministro degli Interni - alla guida di "battaglioni nazisti", secondo alcuni degli articoli condivisi secondo il quotidiano da Raggi.

I dubbi sull'aiuto militare all'Ucraina

Teorie che la grillina si è sempre ben guardata dal condividere pubblicamente sui suoi canali social, dove a inizio marzo si era limitata a mettere in dubbio l'opportunità di inviare armi in aiuto degli ucraini: "L’Italia ha deciso di inviare armi per sostenere la resistenza dell'Ucraina - scriveva quasi un mese fa - . Non ho certezze, ma siamo sicuri che questa sia l'unica soluzione possibile? E che sia davvero quella giusta? Spingiamo per la via diplomatica che prevede anche prese di posizione ferme ma lasciamo aperta la porta al dialogo. Io credo che le armi non possano essere la soluzione alla crisi. E' il momento del dialogo ad ogni costo, della mediazione".

Il Pd: "Raggi chiarisca e smentisca pubblicamente"

"Fare propaganda filorussa mentre è in corso un dramma umanitario che coinvolge milioni di ucraini che scappano dalle bombe sarebbe davvero un fatto gravissimo - fa sapere la capogruppo Pd Valeria Baglio - . Farlo quando si ricopre un ruolo istituzionale lo sarebbe ancora di più. Ci attendiamo che Virginia Raggi chiarisca e smentisca pubblicamente quanto riportato oggi su alcuni organi di stampa su un suo presunto appoggio alla guerra di Putin. Da Raggi aspettiamo una risposta".

La replica di Raggi: "Non sono filo-putiniana, polemica creata ad arte"

Su Facebook, l'ex sindaca cerca di mettere a tacere le polemiche, come chiesto dal Pd: "Ho detto pubblicamente che ho serie perplessità sull'invio di armi in Ucraina - ricorda Raggi -, così come ho detto che dobbiamo renderci liberi dal ricatto russo sulla fornitura del gas. Ho condiviso in una chat privata le analisi sulle tensioni tra Russia e Ucraina che aveva fatto, fin dal 2014, l'allora parlamentare europeo Dario Tamburrano - ammette la consigliera di minoranza -. Dario invitava ad intervenire prontamente per evitare che la guerra si estendesse dalla Crimea e dal Donbass a tutta l'Ucraina e all'Europa. Aveva ragione. Allo stesso tempo proponeva una soluzione: limitare l'incidenza del gas russo nelle forniture energetiche dell'Europa e investire nelle fonti rinnovabili". "E' quello che, secondo me, dobbiamo fare - prosegue - . Per me è questa una delle 'armi' che abbiamo per depotenziare il conflitto. Ovviamente, le mie parole sono state distorte per creare una contrapposizione tutta politica tra buoni e cattivi all'interno della quale chi non si adegua è ovviamente un 'cattivo'".

L'uscita di De Gregorio da Expo 2030

Ma quanto emerso dalle chat private - se così si possono definire chat con decine di persone, evidentemente non tutte "fan" dell'ex sindaca - lascia più di un malumore. A Raggi non viene perdonata la posizione ambigua sul vaccino anti-Covid, che non ha mai dichiarato pubblicamente di aver ricevuto. E nemmeno gli strali contro il Governo sull'imposizione della certificazione verde per frequentare uffici, ristoranti, palestre e scuole. "Abbiamo votato Raggi alla guida della Commissione Expo2030 in virtù di un’indicazione data a novembre 2021 dal sindaco Gualtieri - scrive in una nota Flavia De Gregorio, capogruppo della lista Calenda, che il 22 febbraio ha sostituito il renziano Valerio Casini - . Oggi la permanenza della ex sindaca alla presidenza non ha più senso. Per questo uscirò dalla commissione e mi auguro che gli altri commissari facciano lo stesso".

La rottura tra Azione e Italia Viva

E pensare che la ribalta di Raggi, caduta in disgrazia dopo la batosta elettorale di ottobre 2021, con la contemporanea nomina del calendiano Dario Nanni a capo della commissione Giubileo, aveva fatto da innesco per la rottura tra Azione e Italia Viva, le due anime della lista creata da Carlo Calenda per tentare la scalata al Campidoglio: Valerio Casini e Francesca Leoncini dissero addio al gruppo, non senza rancore. Questo comportò la rinuncia dell'ex assessore al Commercio del II Municipio al suo ruolo di membro della commissione straordinaria Expo 2030, sostituito già il 22 febbraio da De Gregorio (anche se chi aggiorna il sito del comune non ha ancora cambiato foto e nome, ad oggi). Decisione che, al momento, non è stata presa da un'altra ex assessora al Commercio, ma a Montesacro, ovvero Francesca Leoncini.

La difesa di Ferrara

A prendere le difese di Virginia Raggi è Paolo Ferrara: "La fiera delle sconcezze ha appena avuto inizio - scrive il consigliere fedelissimo di Raggi - . Ettore Rosato di Italia Viva e Carlo Calenda di Azione si sono prima spartiti tramite i loro accoliti di partito le poltrone in Campidoglio, dopo uno scontro all’ultimo sangue sulla pelle dei romani. Ora non gli rimane che strumentalizzare la guerra in Ucraina e la crisi energetica che grava sulle famiglie italiane solo per colpirti. Ma come tutti possono vedere siamo oltre. Brava Virginia!". "Quando non si hanno idee e proposte e si devono nascondere gli intrallazzi - prosegue poi in una nota ufficiale il consigliere Cinquestelle -, questa razza di individui fa sempre lo stesso gioco: denigrare e offendere l'avversario è il loro modo di agire. L'inconsistenza di queste persone e la crisi dei loro partiti a Roma, nonché le loro guerre interne per le poltrone, non possono essere nascoste con le calunnie nei confronti di chi lavora per il bene della città prendendo dichiarazioni di presunti post sulle politiche riguardanti il gas russo - tra l'altro fatti da altri - estrapolati in contesti decisamente più ampi e in discussioni che non delineano posizioni dei singoli partecipanti all'interno delle chat. Mettono in bocca a Virginia parole mai dette per nascondere quelle sconce che i loro partiti continuano a dire ai romani. Non si dovrebbero dimettere dalla politica, dovrebbero proprio cambiare paese. Vergogna!".