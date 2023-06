Città Metropolitana, il capo di gabinetto va in pensione. Ma Gualtieri lo riassume

Una vita a servizio della politica e delle istituzioni, l'ultimo incarico come capo di gabinetto del Sindaco della Città Metropolitana di Roma, poi il meritato riposo. Bruno Manzi, assessore dal 2003 al 2008 dell'ex provincia, sarebbe dovuto andare in pensione prima dell'estate, ma non sarà così.

Il pensionamento del capo di gabinetto di Gualtieri

Nonostante nei giorni scorsi, come riferito dal capogruppo della Lega a Palazzo Valentini Antonio Giammusso, all'interno dell'aula del consiglio metropolitano si sia tenuta una festa di pensionamento con protagonista Bruno Manzi, a breve l'ex assessore provinciale tornerà a varcare gli uffici di via IV Novembre. Dal 17 novembre 2021 e fino a inizio marzo 2023 - quando, sembra, avrebbe rassegnato le dimissioni per raggiungimento dell'età pensionabile - Manzi ha tenuto le redini del gabinetto di Gualtieri con uno stipendio annuo lordo di 121.000 euro.

Come non detto, Manzi torna a Palazzo Valentini

Adesso, però, il Sindaco metropolitano ha deciso di non privarsi delle competenze di Manzi. Come confermano anche dallo staff di Gualtieri, l'amministratore verrà riassunto "come consentito dalla normativa vigente in materia" e il trattamento pensionistico, ovviamente, verrà sospeso. Manzi, infatti, secondo quanto si apprende firmerà un nuovo contratto a tempo determinato con uno stipendio del tutto simile a quello di capo di gabinetto (senza però esserlo, almeno così viene riferito), ovvero poco superiore ai 122.000 euro lordi annui.

L'accusa della Lega: "Sindaco arrogante, verificheremo contratto"

La Lega, però, non ci sta. E mette nel mirino il nuovo rapporto di lavoro tra Città Metropolitana e Manzi: "Fermo restando la liceità dell’atto del nuovo contratto su cui chiederemo una verifica - continua Giammusso - ancora una volta si rivela l’arroganza con cui il sindaco Gualtieri gestisce i fondi e i beni comuni dell’ente (il riferimento è alla festa di pensionamento, ndr) a dispetto delle regole, come già recentemente avvenuto con l’assunzione di svariato personale esterno per il suo Staff o all’ 'occupazione' degli uffici funzionale solo alla sua parte politica, chiaramente tutti amici di partito”.