Il rebus Giubileo e la pace con i lavoratori. I nodi che aspettano il nuovo presidente di Ama

Entro 48 ore, salvo sorprese, verrà ufficialmente nominato il nuovo presidente di Ama. Bruno Manzi, capo di gabinetto in Città Metropolitana, è stato scelto dal sindaco Gualtieri per sostituire Daniele Pace, accusato di violenza sessuale da una lavoratrice e ora in attesa che il giudice accolga o meno la richiesta di rinvio a giudizio. Una tegola non da poco per i vertici della municipalizzata su cui forse più di tutte Gualtieri ha scommesso, e promesso, una rivoluzione vera. E che proprio nei prossimi mesi, e soprattutto per il Giubileo, non può permettersi di non funzionare.

La Porta Santa aprirà il prossimo 24 dicembre e il quadro che attende Manzi non è dei più semplici. La città non può certo farsi trovare impreparata sulla raccolta rifiuti e sulla pulizia. Parliamo di circa 30 milioni di visitatori durante l'anno che si aggiungeranno ai normali abitanti. Una sorta di sedicesimo municipio che si aggiunge ai 15, con la differenza che il flusso di pellegrini non sarà omogeneo né sul territorio né nel tempo. Con Ama che ha pure due nuovi servizi extra Tari da gestire: il diserbo e la pulizia delle spiagge.

Una situazione su cui la Cgil, lo scorso 22 aprile, ha chiesto con urgenza la convocazione di un tavolo. Primo punto da chiarire: come l'azienda intende potenziare il personale in servizio. Il piano industriale avrebbe previsto 600 assunzioni entro il Giubileo, ma il condizionale è d'obbligo perché al momento è in corso di modifiche da parte del direttore generale Filippi e i numeri dei nuovi assunti saranno nettamente inferiori. Con ogni probabilità ci si attesterà intorno ai 300. Da capire anche se verrà definito un sistema di indennità finalizzato a incentivare la maggiore produttività richiesta nel periodo giubilare.

Altro fronte aperto che aspetta Manzi al suo insediamento in via Calderon de la Barca, riguarda proprio il rapporto con i sindacati. Quello di Pace, ex Invitalia, poco incline al dialogo, non è stato dei migliori. In particolare proprio con la Cgil si sono registrati una serie di fronti di scontro nel tempo. Dalla stroncatura del piano industriale alla nomina di Antonio Migliardi a capo del personale. Anche lui ex Invitalia, al tempo collega di Pace, è stato assunto senza né un bando di gara né una procedura di interpello interna, come prevederebbe la normativa. E il trasferimento è avvenuto quando lo stesso era collaboratore della partecipata, in pensione anticipata da agosto 2021. Il tutto con un compenso di 225mila euro. Proprio la Cgil sollevò il caso mesi fa, seguì poi un esposto dell'Ugl alla Corte dei Conti e alla Procura. Un pressing che ha portato Migliardi alle dimissioni a inizio anno.

Insomma, serve riportare un dialogo sano con le parti sindacali. Da qui le indicazioni impartite dal Campidoglio: valorizzare i lavoratori e curare il dialogo. In questo Manzi, con una lunga carriera alle spalle nelle amministrazioni locali, sembra il profilo più indicato.