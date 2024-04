Via agli espropri di frutteti, vigneti e kiweti per costruire la bretella Cisterna Valmontone

Frutteti, vigneti e campi dove vengono coltivati i kiwi, una delle eccellenze dell’Agro pontino. L’amministratore delegato di Astral, Antonio Mallamo, ha firmato il decreto con il quale si avviano gli espropri per la realizzazione della bretella Cisterna – Valmontone, opera della quale lo stesso Mallamo è anche commissario straordinario. Parliamo di circa 1280 particelle sulle quali sorgerà la nuova arteria stradale che consentirà,secondo i progetti, un collegamento rapido tra la strada 148 e l’autostrada A1. Intanto, i cittadini contrari all’opera sono già sul piede di guerra. Dopo la pubblicazione della gara per la progettazione esecutiva dell’opera ora si entra nel vivo. Con l’esproprio di terreni ed immobili l’apertura dei cantieri è sempre più vicina.

La bretella Cisterna Valmontone

La nuova infrastruttura viaria, inizialmente classificata come autostrada e poi divenuta, con la project review del 2020, strada extraurbana principale, attraverserà con i suoi 31,5 chilometri di lunghezza i territori di Aprilia, Cisterna di Latina, Velletri, Lariano, Cori, Artena, Labico e Valmontone. Un progetto nato nel 2010, andato già a gara nel 2014 ma archiviato nel 2021. Ora, con il decreto per gli espropri, sembra sia stato superato anche l’ultimo ostacolo verso la realizzazione dell’opera.

Gli espropri

Nel corso degli anni, i contrari all’opera hanno sempre sottolineato come la nuova strada vada a colpire un territorio con una vocazione prevalentemente agricola. Effettivamente, andando a leggere la lista delle particelle espropriate, si vedono, nella maggior parte dei casi, terreni coltivati a frutta, vigneti e campi di coltivazione per i kiwi.

Milioni di euro di espropri, compreso un capannone industriale a Velletri che costerà alla Regione Lazio 600 mila euro ed uno stabile a Latina da 817 mila euro. I prezzi variano a seconda del terreno espropriato. Secondo i parametri fissati dal decreto numero 13 del 7 novembre 2023, per i vigneti verranno corrisposti 4,62 euro al metro quadro, per i terreni “seminativi” 2,50 euro, per i kiweti 4,25 euro, per i vivai 21,46 euro. 4,25 euro per gli uliveti mentre per i terreni improduttivi previsto un indennizzo di soli 2 euro al metro quadro.

Inoltre, nel decreto si specifica che “per le esigenze tecniche e logistiche relative all’insediamento ed al funzionamento del cantiere dei lavori” è autorizzata “l’occupazione temporanea, degli immobili, siti nei territori dei Comuni indicati nel piano particellare di esproprio. La restituzione ai proprietari delle aree da occupare “sarà disposta, cessate le esigenze tecniche che giustificano la permanenza dell’occupazione, dal responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell’intervento”.

Comitati sul piede di guerra

Gli attivisti che da anni si battono contro quest’opera si riuniranno venerdi 12 Aprile 2024 dalle ore 16,30 in assemblea presso il Casale Malatesta, in via di Casale Malatesta,21 Velletri. “La superstrada bretella Cisterna-Valmontone avrà un costo iniziale di circa 1.000 mln di euro, sarà lunga 31,5 km per un costo a km di ben 31,5 mln e conterà 18 viadotti e 4 gallerie – scrivono, in una nota, il Comitato no bretella Cisterna-Valtomonete e il Comitato no corridoio Roma-Latina per la metropolitana leggera - saranno espropriate ben 1.280 aree agricole per 5.000 proprietari. Il 95% coltivato in vitigni, oliveti, kiweti, seminativo e solo il 5% incolto. Se non bastasse – dicono ancora - interferisce con la via Francigena del Sud, il Cammino della Transumanza, il monumento naturale regionale del Lago di Giulianello, il Casale Malatesta con vincolo storico del Ministero dei Beni Culturali ed idrogeologico avendo all'interno della tenuta una fonte idrica con acque oligominerali registrata alla Regione Lazio”.

C’è anche preoccupazione per “l’inquinamento atmosferico provocato dai gas di scarico delle auto e dei tir”, un fenomeno che “inciderà inesorabilmente sulla salute dei cittadini e sulle coltivazioni (molte biologiche) adiacenti alla superstrada. Da decenni le strade comunali e provinciali non sono mantenute e sono fonte di insicurezza, la ferrovia Ciampino-Velletri è ad un solo binario”.

Al fine di evitare la devastazione, di scongiurare lo sperpero del pubblico denaro, di difendere la nostra terra e i beni culturali, invitiamo tutti a partecipare