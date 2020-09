Porta Pia: cerimonia con la mascherina per il 150esimo anniversario della “Presa di Roma”

Una bandiera tricolore ha avvolto Porta Pia. Per il 150esimo anniversario della “Breccia”, le mura aureliane, tra Corso d’Italia e via Nomentana, si sono tinte dei colori della bandiera italiana.

La storica "Breccia"

L’illuminazione artistica, realizzata da Acea e fortemente voluta dall’associazione Bersaglieri, ha caratterizzato la vigilia dell’atteso evento. Il 20 ottobre del 1870, alle 10 del Mattino, viene scritta una delle pagina più importanti dell’Unità d’Italia. Il Papa Pio IX si rifugia in Vaticano ed in quel perciso instante termina il potere temporale del Pontefice. Roma, di lì a pochi giorni, grazie al plebiscito del 2 ottobre, viene annessa al Regno D’Italia.

L'impatto del Covid

“In origine avevamo previsto un raduno nazionale con la presenza di oltre centomila bersaglieri. Doveva essere un evento di dimensioni adeguate al 150simo anniversario ma, a causa del Coronavirus, abbiamo dovuto rimandare molte iniziative al 20 settembre del 2021” ha fatto sapere Camillo Tondi dell’associazione nazionale Bersaglieri. Anche se in tono minore, per le necessarie misure legate al contenimento del contagio, la Capitale ha comunque commemorato la storica “presa di Roma”.

La cerimonia

In Corso d’Italia, il 20 settembre, si sono presentati il Sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, la sindaca di Roma Virginia Raggi ed i vertici militari della Difesa e le Associazioni Nazionali Bersaglieri e Artiglieri che, per l’occasione, ha anche allestito una mostre al Museo dei Bersaglieri che prevede l’esposizione di suggestive cartoline risalenti alla fine ‘800. Una serie di iniziative sono state organizzate, tra il 19 ed il 20 settembre, anche al Museo della Repubblica Romana ed al Mausoleo Ossario Garibaldino.

L'illuminazione di Porta Pia

Di grande effetto scenico è stata la cerimonia che si è svolta il 19 settembre e che è stata impreziosita dall’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Roma e dal duo composto da Vanessa Cremaschi ed Emiliano Begni.

“Vestiamo di nuova luce Porta Pia, uno dei luoghi simbolo di Roma e della storia del nostro Paese. Celebriamo così il 150° anniversario della ‘Breccia di Porta Pia’, un avvenimento che aprì la strada alla successiva proclamazione di Roma Capitale dell’Italia unita” ha dichiarato la sindaca, commentando la nuova illuminazione artistica di Porta Pia e del monumento al Bersagliere.

Per quanto ha riguardato l’illuminazione, per l’occasione sono stati installati 26 proiettori che hanno contribuito a creare una nuova panoramica dell’intera piazza. Per riuscirvi, ha spiagato Alberto Scarlatti, responsabile Illuminazione pubblica di Acea Areti, si è fatto ricorso a “criteri innovativi e sostenibili” che hanno “coniugato risparmio energetico e riqualificazione del territorio, sicurezza e vivibilità”.