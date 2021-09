Via Trionfale, un branco di cinghiali passeggia tra le auto in coda

Non desta più stupore l’avvistamento di un singolo cinghiale, a spasso nella città. In via Trionfale però, in pieno giorno, è stato avvistato un intero branco di ungulati. Una dozzina di animali, tra i quali anche tre adulti, impegnati nell’attraversare la strada all’altezza del civico 8160. In fila indiana hanno proseguito a camminare, nel traffico, evitando di impattare con le auto e gli scooter in movimento. Una scena avvenuta in una zona trafficata e piena di attività commerciali che non poteva sfuggire agli occhi ed alle videocamere dei residenti. Le immagini, rimbalzate sui social, sono state riprese anche da Carlo Calenda che, taggando Nicola Zingaretti e Virginia Raggi, ha commentato: “Non pensate sia arrivato il momento di sedervi ad un tavolo e affrontare la questione?”