Tre milioni di euro per rifare il lungolago di Bracciano

Tre milioni e settecento mila euro per riqualificare il lungolago Giuseppe Argenti. Un impegno di spesa importante per il restyling di alcuni chilometri che affacciano sul lago di Bracciano. Un progetto, da realizzare in gran parte con i fondi del PNRR, del quale si è interessata la commissione trasparenza della Regione Lazio.

Un lungolago più green

Il progetto, esposto dal sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, prevede in sostituzione dell’asfalto esistente e dei marciapiedi una nuova pavimentazione stradale ed una semi pedonalizzazione dell’area. Il restyling contempla anche la creazione di una ciclabile, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sistemazione di nuovi arredi e di lampioni con impianti a led. Nell’ottica di trasformare in chiave più “green” quello spazio, concorre anche la volontà di mettere a dimora 100 alberi ed arbusti locali.

Cosa prevede il progetto

Sempre sul lungolago verrebbe realizzata, si legge nella relazione PNRR depositata al comune di Bracciano, “lo spazio per il gioco dei bambini e la realizzazione di una piattaforma per lo spazio aggregativo comunale. Anche i parcheggi verrebbero interessati dal progetto. L’intenzione è quella di creare delle aree di sosta in una posizione più arretrata rispetto al lungo lago e di riqualificare quelli già esistenti nelle strade di prossimità, come via della Sposetta nuova e via del Lago.

Il progetto sta seguendo due percorsi amministrativi. Il primo iter, già concluso positivamente con l’affidamento dei lavori, è quello che riguarda un’opera pubblica che sarà finanziata con circa 3,7 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E “poi c’è una seconda porzione – ha precisato il sindaco di Bracciano- che prevede una variante al PRG per l'individuazione delle aree di sosta, il cui iter non è ancora concluso”.

Le contestazioni per la variante che non c'è

La mancata conclusione dell’iter relativo alla variante urbanistica, relativo ai parcheggi, ha portato l’opposizione comunale a contestare l’intervento ed in regione, per interessamento della consigliera leghista Laura Corrotti, a chiedere di convocare una commissione trasparenza. Per la consigliera comunale Enrica Bonaccioli occorre vigilare su cosa sta accadendo e accadrà intorno ai lavori perché, ha spiegato, “andava presentata una variante che non è stata fatta, con una palese incongruità e difformità dei progetti presentati”. Il dibattito è aperto ed anche dalla regione, e precisamente dalla consigliera Corrotti, sono stati chiesti approfondimenti. I lavori però, come dichiarato dal sindaco, sono già stati affidati.